Lần đầu tuyên dương công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc mừng 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn

Đây là lần đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc. Phát biểu tại Chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết: "Mỗi tấm gương công nhân được tôn vinh hôm nay là một câu chuyện sinh động, có sức lay động, truyền cảm hứng, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn những phẩm chất đáng quý đang được bồi đắp từng ngày trong đội ngũ công nhân lao động trên khắp mọi miền của Tổ quốc".

Từ gần 18 triệu công nhân lao động cả nước, thông qua sự phát hiện, giới thiệu của các cấp công đoàn và quá trình đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, Tổng LĐLĐVN đã lựa chọn 10 gương mặt công nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất để tôn vinh.

"Đó là những người công nhân tiêu biểu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Từ thực tiễn lao động sản xuất, các anh, chị bền bỉ tìm tòi, làm chủ thiết bị, cải tiến quy trình, biến kinh nghiệm thành sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn trong sản xuất. Ở họ, chúng ta thấy được trí tuệ, tài năng và khát vọng của một thế hệ Công nhân Việt Nam trước những yêu cầu mới của đất nước", ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, 10 gương mặt được tôn vinh là hiện thân tiêu biểu cho vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới: lành nghề, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa tình.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại Chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cho rằng, 10 công nhân được vinh danh là 10 bông hoa trong vườn hoa việc tốt đang ngày đêm lặng thầm góp sức làm nên sức mạnh của nền kinh tế, lan tỏa tinh thần cống hiến đến đông đảo công nhân cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và công nhân cả nước cần tập trung vào một số định hướng lớn như: Chuyển mạnh từ công nhân thạo việc, làm việc rập khuôn sang công nhân làm chủ công nghệ, có năng lực sáng tạo. Mỗi công nhân cần được tạo cơ hội học tập suốt đời, cập nhật kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng xanh và khả năng làm việc cùng trí tuệ nhân tạo. Công nhân phải là những người đi đầu, là trung tâm của quá trình chuyển đổi số; công nghệ nâng tầm con người, con người lại nâng tầm công nghệ, chứ không làm cho con người bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, cần biến sáng kiến của công nhân thành nguồn lực phát triển thực sự. Đồng thời, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại phải đồng thời xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn và nhân văn. Một nhà máy thông minh phải đi cùng với người lao động được tôn trọng, được bảo đảm an toàn, có thu nhập xứng đáng và cơ hội phát triển. Cần quan tâm thiết thực hơn đến nhà ở, nhà trẻ, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa và khả năng học tập của công nhân; có giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề khi công nghệ thay đổi. Phát triển kinh tế không chỉ là tạo ra nhiều của cải hơn, mà còn phải làm cho người tạo ra của cải có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

"Tôi đề nghị Tổng LĐLĐVN nghiên cứu hình thành mạng lưới công nhân tiêu biểu, thợ giỏi, người có sáng kiến trên phạm vi cả nước; kết nối họ với cơ sở đào tạo, chuyên gia, doanh nghiệp để truyền nghề, hướng dẫn sáng tạo, hỗ trợ đồng nghiệp. Sau chương trình, mỗi tấm gương cần trở thành một hạt nhân; mỗi sáng kiến tốt cần có cơ hội được nhân rộng. Hãy hướng tới một phong trào mà thành công của 10 người hôm nay có thể khơi nguồn cho hàng nghìn, hàng vạn sáng kiến ngày mai", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

10 công nhân tiêu biểu được tuyên dương

Danh sách 10 công nhân tiêu biểu năm 2026

1. Anh Phạm Đình Duẩn - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam). Anh Phạm Đình Duẩn nhiều năm dẫn dắt tổ sản xuất dẫn đầu năng suất toàn Tập đoàn; hằng năm sản lượng luôn vượt 110 - 115% kế hoạch. Chủ trì và tham gia thực hiện hàng chục sáng kiến kỹ thuật. Đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiều công trình hầm lò hiểm trở, điều kiện kỹ thuật phức tạp bảo đảm an toàn tuyệt đối.

2. Anh Nguyễn Bá Vương - Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam). Là chuyên viên kỹ thuật có tinh thần trách nhiệm, với sáng kiến "Tối ưu nội dung gói công việc định kỳ để giảm thời gian dừng tàu làm bảo dưỡng cho đội tàu bay của VietnamAirlines", anh Vương cùng đồng nghiệp làm lợi cho Tổng Công ty hơn 9,14 triệu USD (khoảng 239 tỉ đồng).

3. Anh Hoàng Ngọc Hiến - Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn (LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa). Anh Hiến có nhiều sáng kiến, điển hình là sáng kiến "Hàn nhanh nhất, chuẩn nhất", giúp giảm thao tác thừa, hạn chế sai lệch, giảm thời gian sửa chữa và hàn lại, tiết kiệm vật tư, điện năng và nhân công, góp phần nâng thu nhập bình quân của người công nhân lên 35 - 40 triệu đồng/tháng.

4. Anh Nguyễn Thành Ngôn - Công ty Cổ phần Nam Việt (LĐLĐ tỉnh An Giang). Anh Ngôn có 26 năm gắn bó với doanh nghiệp, trực tiếp tổ chức, sửa chữa, cải tạo và chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất an toàn, ổn định. Nổi bật có 3 sáng kiến: máy vớt mỡ cá tự động, hệ thống thu hồi máu cá và cải tiến máy chạy tấm, tổng giá trị làm lợi khoảng 1,136 tỉ đồng/năm.

5. Chị Trần Thị Vân - Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng Công ty May 10 (Công đoàn Dệt May Việt Nam). Có 16 năm gắn bó với nghề may, chị Vân đảm nhận hầu hết các công đoạn khó, phức tạp và quyết định tính thẩm mỹ của dòng sản phẩm Veston cao cấp. Tiên phong cải tiến chuyển đổi từ máy 1 kim sang máy may lập trình kết hợp dưỡng gá và máy cắt Laser, tăng năng suất từ 2 đến 3 lần.

6. Chị Huỳnh Thị Lý - Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh). Có 20 năm gắn bó với doanh nghiệp, chị Huỳnh Thị Lý kiên cường cùng gia đình vượt qua nghịch cảnh, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, con bị khuyết tật phải đi điều trị định kỳ, mẹ đẻ ở cùng ốm đau thường xuyên, chồng không có việc làm ổn định nhưng chị luôn giữ vững niềm tin, làm việc nghiêm túc, đạt năng suất và chất lượng cao.

7. Anh Nguyễn Đức Toàn - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh (LĐLĐ tỉnh Cà Mau). Vượt lên nghịch cảnh ung thư trực tràng giai đoạn 3, tai nạn lao động thương tật 41%, thị lực mắt phải chỉ còn 2/10 nhưng anh Toàn vẫn kiên cường tiếp tục khoác áo blouse trắng cứu người. Nghiên cứu, ứng dụng thành công 9 sáng kiến kỹ thuật y tế. Sáng lập "Thùng quỹ từ thiện kết nối yêu thương", vận động nguồn lực xã hội sẻ chia viện phí và nhu yếu phẩm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

8. Anh Nguyễn Đức Hưng - Công ty TNHH ChangShin Việt Nam (LĐLĐ tỉnh Đồng Nai). Là công nhân trực tiếp sản xuất, anh Hưng luôn tích cực hỗ trợ đoàn viên, người lao động và xây dựng đời sống văn hóa tại doanh nghiệp. Xây dựng kênh Fanpage "Công nhân có gì vui" với hơn 124.000 lượt theo dõi, lan tỏa thông tin tích cực, tuyên truyền chính sách pháp luật và hoạt động công đoàn.

9. Anh Nguyễn Văn Cung - Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tập đoàn Viettel (Ban Công đoàn Quốc phòng). Có 18 năm gắn bó với đơn vị, anh Nguyễn Văn Cung luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". Đêm 19, rạng sáng 20/11/2025, khi nước lũ dâng cao, ngập sâu, anh chủ động tháo dỡ, di dời toàn bộ thiết bị trạm phát sóng lên điểm cao an toàn.

Khi nghe tiếng người dân kêu cứu trong đêm tối, anh Cung mượn ghe nhỏ vượt đi từng ngõ ngách cứu người, bám trụ suốt 8 tiếng đồng hồ giữa ranh giới hiểm nguy đưa hơn 40 người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn trước khi quay về đưa gia đình đi sơ tán.

10. Anh Nguyễn Đức Quyền - Công ty TNHH TOTO Việt Nam (LĐLĐ Thành phố Hà Nội). Là công nhân kỹ thuật trẻ, anh Quyền luôn chủ động rèn luyện tay nghề. Nam công nhân có sáng kiến chuyển phương pháp mài từ Mài Line sang Mài Cell, giúp một người thực hiện đủ 4 công đoạn và đạt năng suất 24 sản phẩm/người/ngày. Đạt Giải vàng cuộc thi tay nghề mài toàn cầu năm 2025 và Giải bạc cuộc thi tay nghề mài toàn cầu năm 2026.