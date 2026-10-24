Lần đầu tuyên dương 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: “Có những công việc mỗi ngày vẫn lặng lẽ diễn ra và tạo ra những thành quả hiện diện trong cuộc sống như: Dòng điện được duy trì, chuyến bay được cất cánh an toàn, sản phẩm đến tay khách hàng, người bệnh được chăm sóc, thông tin được kết nối thông suốt giữa thiên tai... Phía sau những công việc bình dị ấy là những con người tận tụy với nghề, chắt chiu từng cơ hội học hỏi và luôn sáng tạo để làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn,, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển mới với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Khát vọng ấy đang đặt ra những yêu cầu cụ thể tại mỗi ngành nghề, mỗi doanh nghiệp, mỗi dây chuyền sản xuất: Phải làm chủ thiết bị, công nghệ mới; phải nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; phải tiết kiệm nguyên, vật liệu, tài nguyên, giảm sai lỗi và bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất. Người công nhân có tay nghề, biết sáng tạo, có kỷ luật và trách nhiệm là những người góp phần đưa những yêu cầu đó thành kết quả hằng ngày.

Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc lần đầu tiên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức để tôn vinh, lan tỏa những giá trị lao động đó. Mỗi tấm gương công nhân được tôn vinh hôm nay là một câu chuyện sinh động, có sức lay động, truyền cảm hứng, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn những phẩm chất đáng quý đang được bồi đắp từng ngày trong đội ngũ công nhân lao động trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Từ gần 18 triệu công nhân lao động cả nước, thông qua sự phát hiện, giới thiệu của các cấp công đoàn và các cơ quan thông tấn, báo chí, quá trình đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn 10 gương mặt công nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất để tôn vinh tại Chương trình.

“Đó là những người công nhân tiêu biểu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Từ thực tiễn lao động sản xuất, các anh, chị bền bỉ tìm tòi, làm chủ thiết bị, cải tiến quy trình, biến kinh nghiệm thành sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn trong sản xuất. Đó là những người công nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn. Bằng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong tập thể, các anh, chị góp phần củng cố niềm tin, lý tưởng, giữ gìn đoàn kết, gắn bó của người lao động với tổ chức Công đoàn, với doanh nghiệp…”, ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.

Phát biểu tại Chương trình Tuyên dương công nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao và hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện rất ý nghĩa này và nồng nhiệt chúc mừng 10 tấm gương xuất sắc tiêu biểu vinh dự được tuyên dương hôm nay.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, công đoàn, công nhân và người lao động là chủ thể có vai trò, sứ mệnh rất quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại chương trình.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, công nhân, người lao động hăng say lao động, công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, có ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Clip anh Hoàng Ngọc Hiến , công nhân Tổ hàn 2, Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn, Thanh Hóa chia sẻ khi được tôn vinh công nhân Việt Nam tiêu biểu.

“Tôi rất mừng khi được biết, trong 61 hồ sơ vượt qua vòng sơ loại, đề nghị khen thưởng, có 40 hồ sơ, chiếm 66% thuộc nhóm tiêu biểu về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu.

Tuyên dương 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026.

10 tấm gương xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ khơi nguồn cho hàng nghìn, hàng vạn thành tích sáng kiến mới ngày mai.

10 gương mặt Công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026 gồm:

1. Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn, Phó Trưởng phòng Điều khiển sản xuất, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

2. Anh Nguyễn Bá Vương, chuyên viên Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

3. Anh Hoàng Ngọc Hiến, công nhân Tổ hàn 2, Xưởng NS1, Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn, Thanh Hóa;

4. Anh Nguyễn Thành Ngôn, tổ trưởng Tổ Cơ khí, Công ty Cổ phần Nam Việt;

5. Chị Trần Thị Vân, công nhân vận hành máy may công nghiệp, Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng công ty May 10;

6. Chị Huỳnh Thị Lý, công nhân bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam;

7. Anh Nguyễn Đức Toàn , điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh, tỉnh Cà Mau;

8. Anh Nguyễn Đức Hưng , công nhân Công ty TNHH ChangShin Việt Nam, Ủy viên Công đoàn bộ phận;

9. Anh Nguyễn Văn Cung , nhân viên kỹ thuật, Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel;

10. Anh Nguyễn Đức Quyền , công nhân kỹ thuật, Công ty TNHH TOTO Việt Nam.