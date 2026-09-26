Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực, tinh thần trách nhiệm và những hành động đẹp của các cá nhân trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Lần đầu trao giải thưởng 'Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế'. Ảnh: Giang Thanh

Qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, Hội đồng Bình xét Giải thưởng đã lựa chọn 15 cá nhân tiêu biểu thuộc 3 hạng mục để vinh danh, gồm: Công chức phụng sự, Doanh nhân trách nhiệm và Công dân văn minh.

Theo ông Mai Minh Vương - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng, trong hành trình xây dựng và phát triển thành phố, bên cạnh những thành tựu về kinh tế - xã hội, chính những con người luôn tận tâm, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng đã góp phần tạo nên hình ảnh một thành phố văn minh, nhân văn và đáng sống.

Ở hạng mục Công dân văn minh, 5 tấm gương công dân tử tế đã được vinh danh. Đó là ông Nguyễn Bình Nam - người sáng lập và đồng hành cùng “CLB Bạn Thương Nhau” hơn 16 năm trong các hoạt động thiện nguyện, tập trung hỗ trợ trẻ em và đồng bào vùng cao, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Đó là ông Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia nghiên cứu về khí hậu, thời tiết, quản lý rủi ro thiên tai với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Năm cá nhân được vinh danh ở hạng mục Công dân văn minh đều là những cá nhân nổi bật với nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ các nhóm yếu thế, đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

Đối với TP. Đà Nẵng, ông không chỉ chia sẻ thông tin cảnh báo thiên tai mà còn tham gia kết nối các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đóng góp ý kiến tư vấn quy hoạch thành phố sau sáp nhập.

“Mang đến những giá trị tốt đẹp và cống hiến cho cộng đồng là một trong những công việc đem lại hạnh phúc. Và tôi mong muốn rằng giải thưởng này là nguồn cảm hứng không chỉ cho những cá nhân được vinh danh, mà còn lan tỏa tiếp sức, đem lại những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng”, ông Huy chia sẻ.

Là cá nhân được vinh danh ở hạng mục Công chức phụng sự, ông Nguyễn Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Lệ đã cùng địa phương tập trung xây dựng chính quyền trách nhiệm, hiệu quả; chủ động triển khai cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình “Cẩm Lệ số”, “Cẩm Lệ xanh”, “Cẩm Lệ sáng tạo”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Vinh danh 15 cá nhân đạt giải thưởng "Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế" năm 2026.

“Với tôi, giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân, mà còn là sự tiếp nối rất đẹp của một hành trình: từ nụ cười đến phụng sự, từ thái độ phục vụ cho đến cách thức phục vụ nhân dân. Đó là hành trình niềm tin. Ở đó, mỗi ngày, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp có thêm nụ cười, có thêm những niềm tin và có thêm những giá trị của sự tử tế”, ông Nam nói.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, 15 cá nhân được vinh danh là 15 câu chuyện, 15 hành trình truyền cảm hứng khác nhau nhưng điểm chung là ý thức trách nhiệm sâu sắc và mong mỏi cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng.

“Chính từ những hành động thiết thực ấy, những giá trị tích cực được tích lũy, niềm tin xã hội được củng cố và hình ảnh một Đà Nẵng nhân văn, trách nhiệm lại càng được bồi đắp vững chắc hơn”, ông Dũng nói.