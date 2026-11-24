Đây là lần đầu tiên thể thức đối kháng H1 được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của đại hội

Với sự tham gia của 51 võ sĩ tranh tài ở 8 hạng cân, nội dung thi đấu này không chỉ hứa hẹn những cuộc so tài hấp dẫn mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới, phát huy giá trị võ thuật dân tộc trong dòng chảy thể thao hiện đại.

Nhằm chuẩn bị cho các cuộc tranh tài, Ban Tổ chức môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã tổ chức chương trình họp chuyên môn và gặp gỡ, giới thiệu các võ sĩ tham gia thi đấu theo thể thức H1.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, các chuyên gia, trọng tài, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại buổi gặp gỡ, Ban Tổ chức phổ biến, thống nhất những nội dung liên quan đến luật thi đấu, quy định chuyên môn, công tác trọng tài và các yêu cầu cần thiết trước khi các võ sĩ bước lên sàn đấu.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình còn dành thời gian để các võ sĩ giao lưu, chia sẻ về quá trình tập luyện, sự chuẩn bị và khát vọng chinh phục thành tích tại Đại hội. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết, khích lệ tinh thần đoàn kết và thi đấu cao thượng giữa các VĐV.

Điểm đáng chú ý của môn võ cổ truyền tại Đại hội lần này là sự xuất hiện của nội dung đối kháng H1, một thể thức thi đấu mới với những điều chỉnh về luật và trang bị bảo hộ, tạo điều kiện để các võ sĩ phát huy đa dạng kỹ thuật của võ thuật truyền thống.

Theo quy định chuyên môn, các võ sĩ được phép sử dụng kỹ thuật đánh gối, đánh chỏ trong phạm vi luật định. Việc bổ sung những kỹ thuật này góp phần tăng sự đa dạng trong phương án tấn công, phòng thủ, đòi hỏi VĐV phải có khả năng phối hợp kỹ thuật, kiểm soát đòn đánh và vận dụng chiến thuật linh hoạt.

Khác với một số thể thức đối kháng sử dụng mũ và giáp bảo hộ, H1 không sử dụng hai loại trang bị này, đồng thời vẫn áp dụng những trang bị bảo vệ khác theo quy định chuyên môn.

Đặc điểm đó đặt ra yêu cầu cao đối với kỹ năng phòng thủ, sự chính xác trong từng động tác, khả năng kiểm soát sức mạnh và bản lĩnh thi đấu của các võ sĩ. Đồng thời, công tác trọng tài, giám sát chuyên môn và bảo đảm an toàn cũng cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Với tính chất đối kháng trực tiếp, sự kết hợp giữa tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và tư duy chiến thuật, H1 được kỳ vọng mang đến những trận đấu quyết liệt, giàu cảm xúc, tạo thêm sức hấp dẫn đối với người hâm mộ

Theo danh sách tham dự, nội dung H1 quy tụ 51 võ sĩ, gồm 35 nam và 16 nữ, đại diện cho các đơn vị trên cả nước, tranh tài ở 8 hạng cân.

Sự góp mặt của các võ sĩ tại một sân chơi mới không chỉ mở ra cơ hội thể hiện năng lực, khẳng định bản thân mà còn tạo điều kiện để đánh giá hiệu quả áp dụng thể thức thi đấu, góp phần hoàn thiện hoạt động tổ chức và phát triển chuyên môn của môn võ cổ truyền.

Với tính chất đối kháng trực tiếp, sự kết hợp giữa tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và tư duy chiến thuật, H1 được kỳ vọng mang đến những trận đấu quyết liệt, giàu cảm xúc, tạo thêm sức hấp dẫn đối với người hâm mộ.

Đặc biệt, các trận chung kết H1 được chờ đợi sẽ trở thành một trong những điểm nhấn của môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, nơi các võ sĩ thể hiện trình độ, bản lĩnh và tinh thần thượng võ.

Không chỉ mang ý nghĩa bổ sung một nội dung thi đấu mới, việc đưa H1 vào chương trình Đại hội còn cho thấy sự chủ động đổi mới của võ cổ truyền Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đa dạng hóa hệ thống thi đấu và mở rộng cơ hội phát triển cho VĐV, nhất là các võ sĩ trẻ.

Trên nền tảng những giá trị được gìn giữ, bồi đắp qua nhiều thế hệ, võ cổ truyền Việt Nam đang từng bước tìm kiếm những phương thức tổ chức, thi đấu phù hợp hơn với xu hướng phát triển của thể thao hiện đại, đồng thời tiếp tục khẳng định bản sắc riêng của võ thuật dân tộc.

Sự xuất hiện của thể thức đối kháng H1 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vì thế được kỳ vọng tạo thêm sức sống cho môn võ cổ truyền, mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả và góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của võ thuật Việt Nam. Đổi mới trên nền tảng kế thừa truyền thống cũng chính là hướng đi để võ cổ truyền tiếp tục phát triển, nâng cao sức hấp dẫn và lan tỏa tinh thần thượng võ tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.