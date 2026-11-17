Đây là lần đầu tiên một triển lãm và hội nghị năng lượng quy mô toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội, đồng thời là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events nhằm phát triển các triển lãm, hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu.

Phát biểu tại họp báo công bố sự kiện sáng 17/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch điện VIII đã xác định các định hướng quan trọng về đa dạng hóa nguồn cung, phát triển nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Để triển khai các định hướng này, từ nay đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 136 tỷ USD đầu tư cho nguồn điện và lưới điện truyền tải. Nhu cầu vốn lớn cũng đặt ra yêu cầu về công nghệ và năng lực quản trị từ các đối tác trong và ngoài nước.

Theo Thứ trưởng, GEEC 2027 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối, góp phần huy động nguồn vốn đầu tư cho ngành điện, đồng thời tạo thêm kênh trao đổi chính sách, kết nối doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế, nâng cao năng lực công nghệ và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu bấm nút công bố sự kiện.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang cho biết, GEEC 2027 là sự kiện mở đầu cho chuỗi triển lãm, hội nghị quốc tế trong các lĩnh vực trọng điểm mà Vingroup dự kiến triển khai tại VEC trong năm 2027.

Theo ông, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam có nhu cầu lớn về đầu tư vào nguồn điện, hạ tầng năng lượng và các công nghệ mới, đòi hỏi sự tham gia của nhiều nguồn lực, nhất là vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế.

Hiện, Vingroup đang tham gia lĩnh vực này thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng. Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Việt Quang nhận định tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế còn rất lớn.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup kỳ vọng GEEC sẽ trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của ngành năng lượng toàn cầu, với các diễn đàn cấp cao, hội thảo chuyên ngành, triển lãm công nghệ và hoạt động kết nối đầu tư.

“Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và đối tác phù hợp, đồng thời các nhà thầu, nhà đầu tư quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về thị trường và cơ hội hợp tác tại Việt Nam”, ông Nguyễn Việt Quang chia sẻ.

Ông Christopher Hudson - Chủ tịch dmg events phát biểu.

Chủ tịch dmg events Christopher Hudson thông tin, GEEC 2027 sẽ là diễn đàn thảo luận những vấn đề quan trọng của ngành năng lượng, giới thiệu công nghệ và giải pháp tiên tiến, hướng tới các kết quả hợp tác thiết thực, đóng góp vào sự phát triển năng lượng của Việt Nam.

Dự kiến, sự kiện gồm hai hoạt động chính, bao gồm triển lãm và chuỗi hội thảo, hội nghị chuyên ngành. Trong đó, không gian triển lãm có quy mô 6 sảnh, đáp ứng không gian cho hơn 800 doanh nghiệp đăng ký, theo các khu vực: điện - khí đốt – năng lượng tái tạo và giao thông xanh.

Các phân khu chính bao gồm: nguồn điện, lưới điện và hạ tầng tiện ích; LNG, khí đốt, an ninh năng lượng, tài chính và thiết bị triển khai dự án; năng lượng tái tạo, lưu trữ, các giải pháp vận hành hệ thống linh hoạt và năng lượng công nghiệp, giao thông xanh, hạ tầng xe điện, điện khí hóa, Al và số hóa. Bên cạnh các phân khu chuyên ngành là khu trưng bày quốc gia, không gian đổi mới sáng tạo, không gian thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng toàn cầu.

Song song với triển lãm là chuỗi hội nghị chiến lược và hội nghị chuyên ngành, cùng các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao và chương trình kết nối doanh nghiệp.

Trong đó, hội nghị chiến lược quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà phát triển dự án, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung trao đổi về các ưu tiên an ninh năng lượng, đầu tư và hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh của Việt Nam.

Hội nghị chuyên ngành là cơ hội để kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và lãnh đạo dự án chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời thúc đẩy các giải pháp trong lĩnh vực sản xuất điện, hạ tầng lưới điện, LNG, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và các công nghệ năng lượng mới.