Lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trong hệ thống công đoàn. Chương trình dự kiến được triển khai đồng loạt tại các cấp công đoàn vào tháng 11 hằng năm, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và chăm sóc sức khỏe dành cho đoàn viên, người lao động.

Đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao dành cho người lao động

Theo hướng dẫn, các hoạt động của ngày hội được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, ngành nghề, doanh nghiệp và cơ sở công đoàn. Trọng tâm là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư và những người làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ – những nhóm còn gặp hạn chế trong tiếp cận các dịch vụ văn hóa.

Ngày hội còn khuyến khích các cuộc thi sáng tạo văn học, nghệ thuật, ảnh, video ngắn, thiết kế, kể chuyện nghề và sản phẩm số. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Các cấp công đoàn được khuyến khích phối hợp với thiết chế văn hóa, thể thao, bảo tàng, di tích, đơn vị nghệ thuật và doanh nghiệp để tạo thêm cơ hội cho người lao động tham gia, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí. Những chính sách miễn, giảm giá vé và phí dịch vụ phù hợp cũng được vận động nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các không gian văn hóa của công nhân.

Chương trình dự kiến có các hoạt động liên hoan, hội diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng và biểu diễn nghệ thuật phục vụ công nhân. Nội dung chú trọng những tác phẩm về quê hương, đất nước, người lao động, tổ chức Công đoàn, tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển. Công nhân, nhất là lao động di cư, được khuyến khích giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của quê hương mình, tăng cường giao lưu giữa các vùng miền, dân tộc và các thế hệ lao động.

Bên cạnh văn nghệ, các giải thể thao, hội thao, giao hữu và hoạt động trải nghiệm thể chất sẽ được tổ chức gắn với tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và sức khỏe tinh thần. Công tác tuyên truyền, thực hành an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng là những nội dung được chú trọng.

Ngày hội còn khuyến khích các cuộc thi sáng tạo văn học, nghệ thuật, ảnh, video ngắn, thiết kế, kể chuyện nghề và sản phẩm số. Các hoạt động này tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động thể hiện khả năng sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và đóng góp vào việc xây dựng đời sống văn hóa tại nơi làm việc.

Chú trọng xây dựng văn hóa nơi làm việc

Một nội dung quan trọng của ngày hội là biểu dương công nhân có sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất, thành tích trong lao động, học tập và đóng góp cho tập thể, cộng đồng. Các hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử, thúc đẩy đối thoại, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, bảo vệ môi trường cũng được khuyến khích lồng ghép trong chương trình.

Việc tổ chức ngày hội đồng thời gắn với triển khai Đề án “Công đoàn tham gia xây dựng, thúc đẩy văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025-2030”, hướng tới hình thành môi trường làm việc an toàn, văn minh, tôn trọng người lao động và đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, các cấp công đoàn được định hướng tổ chức những lớp học, điểm trải nghiệm và hoạt động hướng dẫn kỹ năng số, chương trình “Bình dân học vụ số”, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, tiếp cận học liệu số, sách điện tử và nền tảng học tập cũng được đưa vào nội dung hoạt động.

Đối với gia đình công nhân, ngày hội có thể tổ chức các chương trình giao lưu gia đình, hoạt động dành cho con em người lao động và sinh hoạt cộng đồng tại nơi cư trú, khu nhà trọ. Các hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh hiểm nghèo cũng được quan tâm, bảo đảm tinh thần tự nguyện, tiết kiệm và an toàn.

Theo kế hoạch dự kiến, Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026 sẽ diễn ra ngày 21/11 tại thành phố Bắc Ninh, với khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động và người dân tham gia trực tiếp; khoảng 10.000 người theo dõi trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.

Các hoạt động chính gồm chương trình văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, sinh hoạt văn hóa của các dân tộc và vùng miền có công nhân đang làm việc tại Bắc Ninh; hội thi, giao lưu, hỏi đáp kiến thức văn hóa vùng miền; tham quan, trải nghiệm di sản văn hóa quốc gia hoặc di sản được UNESCO công nhận trên địa bàn.

Ngày hội được tổ chức trong tháng 11 hằng năm, tập trung cao điểm từ ngày 18-24/11, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người lao động, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa công nhân, văn hóa công đoàn và văn hóa an toàn trong sản xuất.