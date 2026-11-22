Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ dự ngày hội; thăm, động viên công nhân lao động và dự khánh thành "Không gian văn hóa công nhân" tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội văn hóa Công nhân 2026.

Tham gia ngày hội, mỗi đoàn viên, công nhân lao động được tặng một phần quà trị giá tối đa 350.000 đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh trao 3.000 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng thông qua nền tảng số MiniApp Công đoàn Bắc Ninh; đồng thời phối hợp với các đơn vị tổ chức 40 gian hàng cung cấp hàng hóa thiết yếu với mức ưu đãi từ 30% đến 50%.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động; vận động khoảng 1.000 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền về văn hóa an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ sức khỏe của công nhân trong quá trình làm việc.

Đồng chí Thái Thu Xương, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Thái Thu Xương, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của sự kiện trong việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để các hoạt động văn hóa thực sự lan tỏa, đi vào chiều sâu, đồng chí Thái Thu Xương đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đưa hoạt động văn hóa về cơ sở; duy trì, nhân rộng mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Không gian văn hóa công nhân” tại doanh nghiệp; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, tạo điều kiện để đông đảo công nhân được tham gia, thụ hưởng.

Đông đảo người lao động tham gia các gian hàng trong khuôn khổ ngày hội.

Đồng thời, chú trọng xây dựng văn hóa công nhân gắn với nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn lao động; khuyến khích đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật lao động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ ngày hội, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự khánh thành “Không gian văn hóa công nhân” tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (Bắc Ninh).