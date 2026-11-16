Lần đầu tổ chức Festival 'Dòng xanh An Giang' kết nối văn hóa và du lịch

Họp báo thông tin về Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Chiều 16/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức Họp báo thông tin về Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Sôi động chuỗi hoạt động Festival

Thông tin tại buổi họp báo, bà Lê Thị Phà Ca, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, cho biết Festival diễn ra trong 3 ngày, từ 22 - 24/11. Lễ khai mạc tổ chức lúc 20h ngày 22/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá.

Trong khuôn khổ Festival có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Nổi bật là Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm, diễn ra từ ngày 22 - 29/11, với quy mô dự kiến 250 - 300 gian hàng. Không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố được tổ chức từ ngày 22 - 24/11 tại khu vực Quảng trường Trần Quang Khải.

Bà Lê Thị Phà Ca, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, thông tin tại buổi họp báo.

Các hoạt động thể thao, trải nghiệm cũng được tổ chức xuyên suốt sự kiện. Giải chạy bộ Festival “Dòng xanh An Giang” năm 2026 quy mô cấp tỉnh mở rộng diễn ra lúc 7h ngày 22/11 trên đường Tôn Đức Thắng. Ngày 24/11, tại khu vực đảo Phú Gia (khu đô thị Phú Cường), sẽ diễn ra giải bơi biển và các trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, chương trình xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tổ chức lúc 14h ngày 22/11; hoạt động diễu hành trang phục truyền thống diễn ra lúc 7h ngày 23/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải và đường Tôn Đức Thắng. Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách được tổ chức tại Quảng trường Trần Quang Khải.

Đáng chú ý, Hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang diễn ra lúc 8h ngày 23/11 tại Trường Đại học Kiên Giang. Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia trao đổi về việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Các nhà báo, phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Trong khuôn khổ các hoạt động, tỉnh An Giang còn phối hợp đăng cai tổ chức “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026”, diễn ra từ ngày 23 - 27/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Ngày hội có các hoạt động triển lãm về Ngày Văn hóa Việt Nam; giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh, thành phố; trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống và sản phẩm OCOP của các địa phương, doanh nghiệp.

Lễ bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải.

Quảng bá hình ảnh An Giang mới

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tỉnh tổ chức lần đầu trong bối cảnh An Giang mới sau hợp nhất, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Đặc biệt, dịp này, tỉnh còn phối hợp đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thông tin tại buổi họp báo.

Theo ông Phước, các sự kiện là dịp tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; đồng thời tăng cường sự gắn kết, tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

An Giang là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa đặc trưng, từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo; nơi các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng chung sống, đoàn kết, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua Festival, tỉnh mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một An Giang mới giàu bản sắc, năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, thông tin tại buổi họp báo.

“Chúng tôi xác định, việc tổ chức Festival không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài hơn: quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của tỉnh; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư; từng bước xây dựng những sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng, có thương hiệu của An Giang”, ông Phước thông tin.

Cùng với đó, tỉnh kỳ vọng các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở và trong cộng đồng dân cư sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng đến phát triển bền vững.