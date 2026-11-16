Lần đầu tổ chức Festival 'Dòng xanh An Giang'

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi họp báo

Chiều 16/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kế hoạch tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ nhất 2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, tỉnh tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” nhằm hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ.

Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp thông tin về các nội dung báo chí quan tâm

Theo đó, Festival “Dòng xanh An Giang” (Festival) diễn ra từ 22-24/11, tại phường Rạch Giá. Đêm khai mạc và chương trình văn nghệ sẽ diễn ra vào 19h, ngày 22/11.

Mục đích tổ chức Festival lần này là để phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa và vai trò của các đô thị động lực; tăng cường quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư; đồng thời từng bước hình thành sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng, có thương hiệu của tỉnh An Giang.

Là dịp quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, sinh thái sông nước, biển đảo; tạo bước đệm chiến lược cho chuỗi sự kiện hưởng ứng Diễn đàn APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc và hình thành một sự kiện văn hóa, du lịch thường niên có thương hiệu, khai thác giá trị của các dòng sông, vùng biển, kênh rạch, cảnh quan và đời sống văn hóa cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang Lê Thị Phà Ca thông tin về kế hoạch tổ chức Festival "Dòng xanh An Giang"

Song song đó, Festival còn thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tổ chức văn hóa, du lịch, doanh nghiệp và đối tác trong và ngoài nước; tạo thêm sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, hỗ trợ quảng bá các đô thị động lực, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, cảnh quan, nguồn nước và phát triển du lịch bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước – Trưởng Ban tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” năm 2026 chia sẻ: “Chúng tôi xác định, việc tổ chức Festival không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài hơn: quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của tỉnh; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư; từng bước xây dựng những sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng, có thương hiệu của An Giang.

Cùng với đó, thông qua các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở, trong cộng đồng dân cư, tỉnh mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng đến phát triển bền vững”.

Lãnh đạo, sở, ngành tỉnh An Giang trao đổi thông tin tại cuộc họp báo

Lãnh đạo tỉnh An Giang còn kỳ vọng Festival sẽ không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày diễn ra sự kiện, mà còn để lại những giá trị thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Theo Ban tổ chức, trong thời gian diễn ra Festival sẽ có hơn 10 hoạt động chính với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Nhân dân; Không gian văn hóa ẩm thực; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm lúa gạo và thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; hội thảo về Hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang; hoạt động kêu gọi xúc tiến đầu tư…