Lần đầu tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu

Festival dự kiến quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn, phát triển làng nghề. Đây là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa, kỹ thuật chế tác và sản phẩm thủ công đặc sắc, đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia về bảo tồn di sản nghề truyền thống.

Điểm nhấn của sự kiện là kết nối hoạt động bảo tồn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thiết kế sản phẩm và phát triển thị trường. Thông qua các hoạt động giao lưu, giới thiệu sản phẩm và kết nối hợp tác, Festival hướng đến nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm thủ công, tạo thêm cơ hội cho các cơ sở sản xuất, nghệ nhân và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với Đà Nẵng, sự kiện gợi mở cơ hội phát triển các làng nghề truyền thống, nhất là trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, du lịch và sản phẩm lưu niệm mang bản sắc địa phương. Các nghề như dệt lụa Mã Châu, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, đúc đồng Phước Kiều cùng nhiều nghề thủ công khác có tiềm năng nâng cao giá trị thông qua đổi mới thiết kế, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Festival cũng đặt ra yêu cầu kết hợp bảo tồn kỹ năng nghề với phát triển sản phẩm phù hợp thị hiếu hiện đại, tăng cường liên kết giữa nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp. Qua đó, nghề truyền thống không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa mà còn có thêm điều kiện phát triển thành ngành kinh tế sáng tạo, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.