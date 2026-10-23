Lần đầu tổ chức cuộc thi múa toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên

Họp báo giới thiệu cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026. Ảnh: LAN PHƯƠNG

Cuộc thi diễn ra trong tháng 11 tại TPHCM và Hà Nội, quy tụ 188 thí sinh đến từ 18 cơ sở đào tạo, với 158 tiết mục dự thi. Với chủ đề “Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi tạo cơ hội để các tài năng trẻ thể hiện năng lực chuyên môn, khả năng biểu diễn và tư duy sáng tạo.

Phát biểu tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên bộ chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa. Cuộc thi là dịp đánh giá kết quả đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho nghệ thuật múa Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, Bộ VH-TT-DL hướng tới phát hiện những thí sinh có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu, xem xét đưa vào các chương trình đào tạo tài năng, trong đó có đào tạo ở nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở đào tạo giao lưu, trao đổi chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.

Theo ban tổ chức, đợt 1 diễn ra từ ngày 3 đến 6-11 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM. Đợt 2 tổ chức từ ngày 10 đến 12-11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

Các thí sinh tranh tài ở 4 bảng gồm múa cổ điển châu Âu (ballet) và ballet hiện đại; múa đương đại; múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; tài năng biên đạo. Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên từ 14 đến 35 tuổi, đang theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc.

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, phát huy bản sắc dân tộc và thể hiện cách tiếp cận sáng tạo. Mỗi bảng thi tại từng đợt có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.

Bên cạnh đó, cuộc thi có các giải chuyên đề dành cho huấn luyện viên, biên đạo, thí sinh biểu diễn xuất sắc, tác phẩm xuất sắc, tác phẩm sáng tạo, tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và cơ sở đào tạo xuất sắc.

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực văn hóa và khơi dậy sức sáng tạo của người trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật.