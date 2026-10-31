Lần đầu tiên Việt Nam tham dự Tuần lễ Hydrogen châu Âu

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU giới thiệu về Chiến lược Hydrogen của Việt Nam tới các đối tác quốc tế. Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Luxembourg), từ ngày 26 - 30/10/2026, Tuần lễ Hydrogen châu Âu 2026 (European Hydrogen Week 2026) được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Brussels Expo, Vương quốc Bỉ, với chủ đề “Scaling Hydrogen, Strengthening Resilience” (Mở rộng quy mô hydrogen, tăng cường khả năng chống chịu).

Đây là một trong những diễn đàn quan trọng của ngành hydrogen châu Âu, được tổ chức lần thứ 7, do Ủy ban châu Âu (EC), Hiệp hội Hydrogen châu Âu và Đối tác Hydrogen sạch phối hợp tổ chức, nhằm thúc đẩy phát triển thị trường hydrogen, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan hoạch định chính sách trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Sự kiện năm nay ước quy tụ hơn 220 đơn vị triển lãm, trên 9.000 lượt khách tham dự và hơn 200 diễn giả, đại diện cho các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp và viện nghiên cứu hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị hydrogen.

Không gian triển lãm tập trung giới thiệu các công nghệ, sản phẩm và giải pháp liên quan đến sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối và sử dụng hydrogen, đồng thời tạo điều kiện kết nối thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các đối tác quốc tế.

Năm nay, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức gian hàng riêng do Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Luxembourg) chủ trì.

Mục tiêu nhằm quảng bá chiến lược phát triển năng lượng hydrogen, giới thiệu tiềm năng đầu tư và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế; cũng như góp phần nâng cao sự hiện diện của Việt Nam tại diễn đàn, mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghiệp xanh.

Các đối tác quốc tế tới thăm gian hàng Việt Nam tại Tuần lễ. Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Tại gian hàng, Thương vụ tập trung giới thiệu những lợi thế của Việt Nam trong phát triển hydrogen xanh, đặc biệt là tiềm năng điện gió ngoài khơi ước tính trên 600 GW, đường bờ biển dài hơn 3.000 km và điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng cảng biển, logistics phục vụ sản xuất và xuất khẩu năng lượng sạch.

Theo Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu sản lượng hydrogen đạt khoảng 100.000 - 500.000 tấn/năm vào năm 2030 và 10 - 20 triệu tấn/năm vào năm 2050, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bên cạnh giới thiệu chính sách và định hướng phát triển, Thương vụ còn quảng bá các cơ hội hợp tác, đầu tư trong bốn nhóm lĩnh vực chính: sản xuất hydrogen từ năng lượng tái tạo và phát triển amoniac xanh; xây dựng hạ tầng lưu trữ, vận chuyển, đường ống và cảng biển; ứng dụng hydrogen trong giảm phát thải công nghiệp và chuyển đổi nhiên liệu cho vận tải; phát triển công nghệ sử dụng hydrogen trong các ngành thép, phân bón, hóa chất, xi măng và sản xuất điện.

Đây là những lĩnh vực có tiềm năng thu hút nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các doanh nghiệp châu Âu.

Tại Tuần lễ Hydrogen châu Âu 2026, hơn 50 lượt đối tác châu Âu đã quan tâm và thăm gian hàng Việt Nam để tìm hiểu về thị trường và chính sách hydrogen Việt Nam.

Một số đối tác có sự quan tâm đầu tư, hợp tác hydrogen với Việt Nam từ trước tại đây đã bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy những định hướng cụ thể, rõ nét của Việt Nam tại "sân chơi" hydrogen toàn cầu. Một số đối tác khác cho biết sẵn sàng nhập và phân phối hydrogen của Việt Nam nếu Việt Nam phát triển thương mại hydrogen.

Thương vụ nhận định, việc tham gia Tuần lễ Hydrogen châu Âu 2026 góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam và EU, phù hợp với các định hướng hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) của EU.

Thông qua hoạt động quảng bá và kết nối tại sự kiện, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế tìm hiểu thị trường, tiếp cận đối tác Việt Nam, thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ, hướng tới phát triển chuỗi cung ứng hydrogen xanh và năng lượng sạch trong thời gian tới.

Gian hàng tại Tuần lễ Hydrogen châu Âu 2026. Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Nhiều hoạt động nổi bật tại Hydrogen châu Âu 2026

Chương trình Tuần lễ Hydrogen châu Âu năm nay diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm, trong đó nổi bật là Hội nghị chính sách cấp cao, Diễn đàn doanh nghiệp và Diễn đàn đổi mới sáng tạo diễn ra trong các ngày 27 - 28/10.

Các phiên thảo luận trên tập trung vào hoàn thiện khung chính sách, cơ chế hỗ trợ tài chính, giảm chi phí sản xuất hydrogen sạch, thúc đẩy nhu cầu thị trường, phát triển hạ tầng và tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp hydrogen châu Âu.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, khu trưng bày dự án hydrogen do EU tài trợ, chương trình kết nối doanh nghiệp và chuyến tham quan thực tế tại Cảng Antwerp-Bruges ngày 29/10 nhằm tìm hiểu vai trò của cảng biển trong phát triển chuỗi cung ứng hydrogen.

Triển lãm năm nay cũng thu hút sự tham gia của các quốc gia và tập đoàn công nghiệp lớn, giới thiệu những giải pháp ứng dụng hydrogen trong thực tiễn, trong đó có EU, Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, tại nhiều nước châu Âu, hydrogen bắt đầu được đưa vào sử dụng trong cuộc sống. Đơn cử, Ba Lan đã phát triển sản xuất xe bus chạy hydrogen và bắt đầu các tuyến xe bus chạy bằng hydrogen.

Tây Ban Nha cũng phát triển rất nhiều biện pháp đồng bộ để đảm bảo trung hòa carbon, đảm bảo phân tán rủi ro khi áp dụng các biện pháp giảm thải carbon, trong đó, với các hoạt động dân sự, thì kết hợp các loại hình năng lượng từ xe điện, xe pin mặt trời đến xe hydrogen.