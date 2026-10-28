Lần đầu tiên Việt Nam có ứng cử viên cho Giải thưởng Hans Christian Andersen

"Papelucho" là bộ sách thiếu nhi nổi tiếng ở Chile và toàn thế giới, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trong lịch sử hơn 70 năm của giải thưởng văn học thiếu nhi danh giá Hans Christian Andersen, lần đầu tiên Việt Nam có hai tác giả được lựa chọn vào đề cử giải thưởng là nhà văn Nguyễn Hữu Quỳnh Hương (Hũ) và họa sỹ minh họa Tạ Huy Long.

Theo Chi hội Việt Nam - Hội đồng Quốc tế về Sách dành cho Thanh thiếu niên (VBBY), Giải thưởng Hans Christian Andersen thành lập năm 1953, được trao hai năm một lần, vinh danh những tác giả và họa sỹ minh họa còn sống có đóng góp nổi bật, lâu dài và đột phá thông qua toàn bộ sự nghiệp sáng tạo dành cho trẻ em.

Giải thưởng có hai hạng mục: Tác giả và Họa sỹ minh họa. Nguyễn Hữu Quỳnh Hương được đề cử hạng mục Tác giả, Tạ Huy Long được đề cử hạng mục Họa sỹ minh họa.

Hình ảnh hai ứng viên Việt Nam trên website giải thưởng văn học thiếu nhi danh giá Hans Christian Andersen.

Theo Chi hội Việt Nam, các ứng viên Việt Nam được lựa chọn đều có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sáng tác và đóng góp cho sách thiếu nhi và văn học thiếu nhi nước nhà. Đồng thời có tư tưởng sáng tác sâu sắc và nhất quán, có các ảnh hưởng không chỉ tại Việt Nam mà còn với thế giới thông qua các tác phẩm được dịch thuật ra ngôn ngữ khác, làm diễn giả, khách mời cho các sân chơi quốc tế.

Nguyễn Hữu Quỳnh Hương (sinh năm 1997) là tác giả, nhà nghiên cứu và người thúc đẩy văn hóa đọc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn học thiếu nhi và sách tranh thiếu nhi Việt Nam đương đại.

Ảnh hưởng của Quỳnh Hương ngày càng mở rộng ra ngoài Việt Nam. Các tác phẩm của chị được chuyển ngữ, giới thiệu và trao đổi bản quyền tại nhiều thị trường quốc tế; bản thân chị cũng tham gia các hội sách, lễ hội văn học thiếu nhi và chương trình giao lưu chuyên môn với vai trò diễn giả, khách mời.

Tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương (phải) theo đuổi một hướng tiếp cận giàu tính khám phá, đưa những vấn đề xã hội đương đại vào văn học dành cho trẻ em, đồng thời kết nối các chủ đề ấy với văn hóa, ký ức và chất liệu dân gian Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Qua những hoạt động này, chị giới thiệu không chỉ các tác phẩm của riêng mình mà còn góp phần đưa những câu chuyện, cách nhìn và tiềm năng sáng tạo của văn học thiếu nhi Việt Nam nói chung, sách tranh thiếu nhi Việt Nam nói riêng, đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.

Họa sỹ Tạ Huy Long có quá trình sáng tác bền bỉ, với dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực minh họa sách thiếu nhi.

Từ truyền thuyết, truyện dân gian và những tác phẩm văn học kinh điển đến các câu chuyện lịch sử, anh không chỉ minh họa lại nội dung bằng hình ảnh mà còn kiến tạo một thế giới nghệ thuật có chiều sâu, trong đó đường nét, bố cục, màu sắc và không khí hình ảnh cùng tham gia kể chuyện.

Họa sỹ Tạ Huy Long trong xưởng vẽ của mình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hành trình sáng tác của anh cũng phản ánh tiềm năng của nghệ thuật minh họa Việt Nam trong việc phát triển những ngôn ngữ thị giác vừa bắt nguồn từ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa có khả năng kết nối với độc giả thuộc nhiều thế hệ và nền văn hóa khác nhau.

Việc lựa chọn ứng viên cho Giải thưởng Hans Christian Andersen 2028 nằm trong nỗ lực dài hạn của VBBY nhằm giới thiệu những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực văn học thiếu nhi, thúc đẩy sự ghi nhận đối với các tác giả và họa sỹ minh họa, đồng thời tăng cường giao lưu chuyên môn với mạng lưới sách thiếu nhi quốc tế.

Giải thưởng Hans Christian Andersen 2028 sẽ diễn ra vào tháng 8/2028 tại Barcelona, Tây Ban Nha./.