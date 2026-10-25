Lần đầu tiên tuyên dương 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi quà là bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 10 công nhân tiêu biểu toàn quốc.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo công nhân lao động các đơn vị, doanh nghiệp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Đây là lần đầu tiên, Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Mỗi tấm gương công nhân được tôn vinh là một câu chuyện sinh động, có sức lay động, truyền cảm hứng, lan toả sâu sắc hơn những phẩm chất đáng quý đang được bồi đắp từng ngày trong đội ngũ công nhân lao động trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Phát biểu tại Chương trình Tuyên dương 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện rất ý nghĩa và nồng nhiệt chúc mừng 10 tấm gương tiêu biểu vinh dự được tuyên dương hôm nay.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, công đoàn, công nhân và người lao động là chủ thể có vai trò, sứ mệnh rất quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn trao biểu trưng của chương trình cho anh Phạm Đình Duẩn - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam)

Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, công nhân, người lao động hăng say lao động, công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tổ chức công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề ra giải pháp thiết thực, vận động và hướng dẫn đoàn viên, công nhân, người lao động thực hiện tốt hơn nữa bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, mỗi đoàn viên, công nhân, người lao động cần hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, làm chủ công nghệ, chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Anh Nguyễn Thành Ngôn, Công ty Cổ phần Nam Việt (tỉnh Đồng Nai) được tuyên dương

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, hướng mạnh về cơ sở.

Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là đối tác đồng hành có trách nhiệm trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thứ ba, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kỳ vọng Chương trình Tuyên dương công nhân Việt Nam tiêu biểu sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần vượt khó vươn lên của đoàn viên, công nhân và người lao động cả nước. Mỗi tấm gương là một hạt nhân tích cực trong phong trào lao động sáng tạo, mỗi sáng kiến hữu ích sẽ được nhân lên gấp bội. 10 tấm gương xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ khơi nguồn cho hàng nghìn, hàng vạn thành tích sáng kiến mới ngày mai.

Thứ tư, Tổng LĐLĐ Việt Nam phải nắm vững tình hình, kết quả hoạt động của hệ thống công đoàn từ trung ương đến địa phương, cơ sở, khi sắp xếp các tổ chức trong hệ thống chính trị và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh nếu có, đảm bảo hoạt động công đoàn liên tục, thông suốt, sát với cơ sở, gắn bó với đoàn viên, công nhân và người lao động.

Anh Nguyễn Đức Quyền, công nhân lao động trẻ tuổi nhất được tuyên dương

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, từ gần 18 triệu công nhân lao động cả nước, thông qua sự phát hiện, giới thiệu của các cấp công đoàn và quá trình đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn 10 gương mặt công nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất để tôn vinh lần này.

Đó là những người công nhân tiêu biểu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Qua đó cho thấy trí tuệ, tài năng và khát vọng của một thế hệ công nhân Việt Nam trước những yêu cầu mới của đất nước.

Hay những người công nhân tiêu biểu về ý chí, nghị lực vượt qua nghịch cảnh, giữ tinh thần lạc quan, kiên trì học tập, trau dồi kỹ năng lao động, chăm lo gia đình và cống hiến cho doanh nghiệp và xã hội.

Đó còn là những người công nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn. Bằng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong tập thể, các anh, chị góp phần củng cố niềm tin, lý tưởng, giữ gìn đoàn kết, gắn bó của người lao động với tổ chức Công đoàn, với doanh nghiệp.

Các đại biểu chụp ảnh cùng 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Và là những người công nhân tiêu biểu trong các hoạt động vì cộng đồng, làm sáng đẹp hình ảnh người công nhân Việt Nam thân thiện, trách nhiệm, nghĩa tình…

“10 gương mặt được tôn vinh là hiện thân tiêu biểu cho vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới: lành nghề, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa tình. Tôn vinh các anh, chị cũng chính là trân trọng, tôn vinh những giá trị cao đẹp đang được hàng triệu người lao động gìn giữ, vun đắp trên khắp mọi miền Tổ quốc”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn các anh, chị công nhân được tuyên dương, khi trở lại nơi làm việc, sẽ chia sẻ, lan tỏa ý nghĩa của chương trình cũng như tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến để niềm vui của 10 người trở thành động lực của hàng triệu người để hằng năm, lại có thêm nhiều, thật nhiều những gương mặt công nhân Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương.

Đông đảo cán bộ công đoàn, người lao động tham dự chương trình

Ông Tuấn cũng khẳng định, Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn đưa việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình trở thành hoạt động thường xuyên ở cơ sở; tăng cường đối thoại, thương lượng để mỗi công nhân đều được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ, mỗi sáng kiến dù nhỏ nhất đều được trân trọng, giới thiệu, áp dụng và tôn vinh.