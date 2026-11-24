Chiều 23-11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thông tin chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.

Đây là hoạt động lần đầu tiên được T.Ư Đoàn tổ chức nhằm phát hiện, biểu dương những người trẻ sở hữu sản phẩm, kênh truyền thông giàu giá trị cộng đồng.

Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI” và thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”, chương trình hướng tới bồi đắp lòng yêu nước, quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời nâng cao nhận thức về đạo đức số, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thế hệ sáng tạo trẻ.

Điểm nhấn quan trọng là sự ra đời của mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031, quy tụ 100 gương mặt tiêu biểu đợt đầu. Toàn bộ hoạt động tuyên truyền thống nhất sử dụng hashtag #KOLDoanthanhnien nhằm tạo dấu ấn nhận diện chung trên không gian mạng.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình

Theo Ban tổ chức, việc xét chọn 100 thanh niên tiêu biểu từ 421 hồ sơ đăng ký trên phạm vi toàn quốc được Trung ương Đoàn triển khai nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí đã được Ban tổ chức ban hành.

Trong quá trình xét chọn, ban tổ chức đặc biệt coi trọng chất lượng nội dung sáng tạo, giá trị giáo dục, sức lan tỏa tích cực và những đóng góp thiết thực đối với cộng đồng, tập trung vào một số tiêu chí trọng tâm.

Thứ nhất, về chất lượng và giá trị nội dung: Các sản phẩm sáng tạo phải mang thông điệp tích cực, phù hợp với thuần phong mỹ tục, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, giáo dục, lối sống và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Thứ hai, Ban tổ chức, Hội đồng xét chọn, thẩm định không chỉ xem xét số lượng người theo dõi, lượt xem hay tương tác, Ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến khả năng truyền cảm hứng, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi và những đóng góp thực chất cho cộng đồng.

Thứ ba, ưu tiên những cá nhân có định hướng sáng tạo bền vững, tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng tham gia các hoạt động truyền thông tích cực, các chương trình, phong trào của tổ chức Đoàn.

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, quan điểm xuyên suốt của Trung ương Đoàn là không lựa chọn những người nổi tiếng nhất, mà lựa chọn những cá nhân tiêu biểu về giá trị sáng tạo, sức ảnh hưởng tích cực và trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh những nhà sáng tạo có hàng triệu người theo dõi, chương trình cũng ghi nhận những gương mặt có quy mô ảnh hưởng chưa lớn nhưng sở hữu những sản phẩm ý nghĩa, tạo ra giá trị xã hội thiết thực.

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trả lời câu hỏi của các nhà báo

Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 được tổ chức ngày 28 và 29-11 tại TPHCM.

Trong 2 ngày diễn ra chương trình, 100 đại biểu chính thức sẽ tham gia chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa giáo dục truyền thống, tham quan trải nghiệm, hoạt động an sinh xã hội, trao đổi chuyên đề và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung số trẻ làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng.