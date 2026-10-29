Lần đầu tiên trên thế giới các robot AI vật lý được 'bảo hiểm phi nhân thọ'

Một công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Nhật Bản chuẩn bị ra mắt gói bảo hiểm được thiết kế dành riêng cho các robot "AI vật lý", những robot có khả năng tự di chuyển.

Sáng kiến ​​này nhằm giảm bớt rào cản cho các doanh nghiệp muốn đưa loại robot này vào sử dụng, thông qua việc chi trả các chi phí sửa chữa khi xảy ra hư hỏng, cũng như bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba trong trường hợp robot gặp sự cố kỹ thuật.

Vào ngày 28 vừa qua, công ty bảo hiểm Tokio Marine & Nichido Fire Insurance cho biết họ sẽ bắt đầu cung cấp loại hình bảo hiểm chuyên biệt này cho các robot AI vật lý kể từ tháng tới. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm như vậy xuất hiện trong ngành bảo hiểm tại Nhật Bản.

Gói bảo hiểm này áp dụng cho các robot di động sử dụng cảm biến và camera để nhận biết môi trường xung quanh, từ đó tự động điều khiển chuyển động của chính mình. Phạm vi này bao gồm nhiều loại robot tự hành khác nhau, chẳng hạn như robot hai chân, bốn chân hoặc robot sử dụng bánh xe.

Quyền lợi bảo hiểm bao gồm chi phí sửa chữa trong trường hợp robot bị hư hại do tai nạn hoặc va chạm, chi phí bồi thường trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại gây ra cho bên thứ ba do robot gặp trục trặc và chi phí thuê thiết bị thay thế trong thời gian robot bị hỏng hoặc đang trong quá trình sửa chữa.

Tuy nhiên, các thiệt hại phát sinh từ các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống của robot sẽ không nằm trong phạm vi bảo hiểm. Để giải quyết những rủi ro này, cần phải có một hợp đồng bảo hiểm an ninh mạng riêng biệt.

Tokio Marine đã phát triển sản phẩm bảo hiểm này nhằm thúc đẩy việc ứng dụng robot trong các lĩnh vực đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng, như chăm sóc người cao tuổi, dịch vụ khách sạn, logistics và xây dựng. Ngoài chi phí đầu tư ban đầu, các doanh nghiệp thường phải đối mặt với gánh nặng tài chính lớn từ chi phí sửa chữa đắt đỏ và trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn nếu xảy ra tai nạn. Gói bảo hiểm này được thiết kế để giúp doanh nghiệp san sẻ những rủi ro đó.

"AI vật lý" (Physical AI) là công nghệ trong đó trí tuệ nhân tạo nhận biết và đánh giá môi trường vật lý để điều khiển chuyển động của các thiết bị phần cứng, chẳng hạn như robot. Công nghệ này đang thu hút sự chú ý như một giải pháp tiềm năng cho tình trạng thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất, logistics, dịch vụ và chăm sóc người cao tuổi.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang tích cực thúc đẩy ngành công nghiệp này. Với dự báo thị trường toàn cầu về robot sử dụng "AI vật lý" sẽ đạt khoảng 60.000 tỷ yên (khoảng 9,8 triệu tỷ đồng) vào năm 2040, Chính phủ nước này dự định thúc đẩy tổng vốn đầu tư 10.500 tỷ yên (khoảng 1,7 triệu tỷ đồng) kết hợp từ cả nguồn vốn công và tư vào lĩnh vực này.

Khi việc sử dụng robot trở nên phổ biến hơn, tầm quan trọng của các công cụ quản lý rủi ro liên quan đến hỏng hóc thiết bị và tai nạn cũng sẽ gia tăng. Vẫn còn phải chờ xem liệu loại hình bảo hiểm chuyên biệt này có thực sự giúp giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp ứng dụng robot và hỗ trợ hiệu quả cho việc triển khai công nghệ AI vật lý hay không.