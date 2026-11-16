Lần đầu tiên trên đường sắt bắc-nam có ga Phong Nha tại Quảng Trị

Ga Phong Nha đang trong giai đoạn hoàn thiện nâng cấp để phục vụ du khách (Ảnh: Bảo Trung)

Cụ thể, ngày 12/11, Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng ký quyết định số 1957/QĐ-BXD về việc đổi tên ga đường sắt Thọ Lộc tại Km498+700, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh thành ga Phong Nha. Việc đổi tên nhằm thống nhất tên nhà ga với địa danh Phong Nha-Kẻ Bàng, tạo thuận lợi cho du khách tìm kiếm thông tin, mua vé và lựa chọn hành trình.

Ga Thọ Lộc thuộc xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm du lịch Phong Nha khoảng 20km. Từ ngày 28/8, ga Thọ Lộc là điểm đầu phía Phong Nha của đoàn tàu du lịch "Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới". Sản phẩm tàu du lịch này dài 190km, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc. Từ đây, hành khách có thể tiếp tục di chuyển đến Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bằng phương tiện đường bộ.

Từ ga Phong Nha, du khách di chuyển hơn 20km đường bộ rất thuận lợi để đến tham quan, trải nghiệm hệ thống hang động nổi tiếng của Phong Nha-Kẻ Bàng (Ảnh: HG)

Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, việc đổi tên nhằm thống nhất tên nhà ga với địa danh Phong Nha-Kẻ Bàng, tạo thuận lợi cho du khách tìm kiếm thông tin, mua vé và lựa chọn hành trình du lịch, khám phá Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Được biết nhà ga đã được đầu tư nâng cấp. Việc đổi tên không làm thay đổi vị trí, chức năng khai thác, quy mô hay thông số kỹ thuật của nhà ga. Hoạt động chạy tàu vẫn được duy trì bình thường.