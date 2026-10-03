Lần đầu tiên tổ chức Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp

Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị nghệ thuật liên quan tổ chức.

Tuần Sân khấu Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Thủ đô Paris (Pháp) với nhiều hoạt động đa dạng của nghệ thuật biểu diễn như rối nước, kịch nói, múa đương đại và sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, cải lương.

Một trong những điểm nhấn của tuần lễ là vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam.

Chương trình còn có các tiết mục múa rối nước, giới thiệu di sản sân khấu Việt Nam, tác phẩm múa đương đại “Dó” và chương trình “Trương Chi” qua cảm nhận của nghệ sĩ Pháp. Các hoạt động giao lưu, hội thảo và quảng bá văn hóa cũng được tổ chức nhằm mở rộng cơ hội trao đổi giữa nghệ sĩ Việt Nam với giới nghệ thuật và công chúng Pháp.

Các hoạt động biểu diễn sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở Paris, từ quảng trường thành phố đến các không gian nghệ thuật như nhà hát Marigny, Grand Rex và trung tâm nghệ thuật Carreau du Temple.

Thông qua các loại hình biểu diễn, sự kiện hướng tới giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật, truyền tải những câu chuyện, hình ảnh và giá trị nhân văn của đất nước, con người Việt Nam. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Pháp kết nối với quê hương, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc và sự gắn bó giữa các thế hệ người Việt với đất nước.

Chương trình Tuần Sân khấu Việt Nam năm 2026 tại Pháp. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật thuộc khuôn khổ Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – UNESCO.

Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 hướng tới ba mục tiêu chính. Trước hết là giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới, hội nhập sâu rộng, tự tin và giàu bản sắc, đang vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thứ hai, chương trình góp phần cụ thể hóa việc triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, đưa văn hóa trở thành nền tảng, đồng thời là sức mạnh mềm, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Pháp và quan hệ Việt Nam - UNESCO, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, chương trình phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo không gian để cộng đồng người Việt tại Pháp, đặc biệt là thế hệ trẻ, gắn bó với văn hóa, nghệ thuật truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế yêu mến, gắn bó với Việt Nam.

Hà Anh