Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên phát biểu khai mạc. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu khai mạc, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên cho biết: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số đang diễn ra trên mọi lĩnh vực, những kỹ năng tổ chức hoạt động truyền thống thôi là chưa đủ, cán bộ Đoàn cần được trang bị thêm những kỹ năng mới để đáp ứng xu thế và nhu cầu ngày càng đa dạng của đoàn viên, thanh niên.

Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động rất sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, nhưng hiệu quả lan tỏa trên không gian mạng còn hạn chế. Để khai thác hiệu quả tuyên truyền trên không gian mạng, cán bộ Đoàn không chỉ cần giỏi tổ chức phong trào mà còn phải biết xây dựng nội dung, sản xuất sản phẩm truyền thông và khai thác hiệu quả các nền tảng số.

Các trại sinh tham gia vòng khởi động diễn ra sáng 26-11. Ảnh: Nga Sơn

Xuất phát từ yêu cầu đó, năm nay, Thành đoàn lần đầu tổ chức Trại Thanh niên số năm 2026 dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Đồng Nai với mong muốn tạo cho cán bộ Đoàn một sân chơi kết hợp giữa học tập, trải nghiệm và thực hành thực tế.

Điểm nhấn của trại là tinh thần học đi đôi với hành. Các đội sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng thông qua các chuyên đề; sử dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra sản phẩm truyền thông phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ban tổ chức hy vọng mỗi trại sinh tham gia Trại Thanh niên số năm 2026 không chỉ mang về những giải thưởng hay thành tích mà quan trọng hơn là sự tự tin, kỹ năng và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa tổ chức Đoàn với đoàn viên, thanh niên trên từng địa bàn.

Trại Thanh niên số thành phố Đồng Nai năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-11. Hơn 70 trại sinh chia thành 11 đội đại diện cho các cụm thi đua tham gia. Các trại sinh trải qua vòng khởi động - học tập các chuyên đề liên quan đến truyền thông mạng xã hội; xây dựng video truyền thông; ứng dụng AI trong công tác Đoàn; triển khai các nhiệm vụ cơ bản trên hệ sinh thái số của Thành đoàn… Ngoài học chuyên đề, mỗi trại sinh làm bài kiểm tra thực hành nghiệp vụ trên hệ sinh thái số, chấm điểm cá nhân theo thang điểm 100; điểm trung bình của các thành viên được quy đổi vào kết quả chung của đội.

Đại diện trại sinh trao đổi với báo cáo viên là những nhà sáng tạo nội dung số. Ảnh: Nga Sơn

Sau vòng khởi động, chiều và tối nay 26-11, các trại sinh sẽ bước vào vòng thực chiến - biến kiến thức đã được trang bị thành sản phẩm số cụ thể gắn với thực tiễn công tác Đoàn và địa phương trong cụm. Sáng mai 27-11, các đội tham gia vòng thuyết trình về sản phẩm truyền thông trước Ban giám khảo.

Dựa trên kết quả 3 vòng thi, Ban tổ chức dự kiến trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cho các đội thi có thành tích nổi bật.