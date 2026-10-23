Lần đầu tiên tổ chức sân chơi tài năng múa quy mô toàn quốc cho học sinh, sinh viên

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì buổi họp báo

Ngày 23.10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức họp báo công bố Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026. Đây là lần đầu tiên Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì buổi họp báo.

Phát hiện, bồi dưỡng tài năng múa trẻ

Mang chủ đề Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai, cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 11.2026 tại TP.HCM và Hà Nội, với 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo, 158 tiết mục và tổng số 421 thành viên các đoàn dự thi. Số liệu được Ban Tổ chức tổng hợp, chốt đến ngày 10.10.2026.

Cuộc thi tạo môi trường để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng biểu diễn, tư duy nghệ thuật và sức sáng tạo. Đồng thời, góp phần phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, cuộc thi là dịp đánh giá kết quả đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho nghệ thuật múa Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, những năm qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các đề án đào tạo tài năng trong nước và nước ngoài, cùng nỗ lực của các cơ sở đào tạo, đã mang lại những kết quả tích cực, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho ngành văn hóa, nghệ thuật.

Cuộc thi lần này góp phần khẳng định hiệu quả của quá trình đó, đồng thời tạo cơ hội để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực chuyên môn và tư duy sáng tạo.

Thông qua cuộc thi, Bộ VHTTDL hướng tới phát hiện những thí sinh có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu, xem xét đưa vào các chương trình đào tạo tài năng, trong đó có đào tạo ở nước ngoài.

Đây cũng là cơ hội để các cơ sở đào tạo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhìn nhận kết quả đào tạo qua thực hành và tăng cường liên kết trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Với 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo đăng ký tham gia, cuộc thi cho thấy sự hưởng ứng tích cực của các nhà trường và học sinh, sinh viên.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện tiềm năng và sự phát triển của lực lượng múa trẻ.

Đại điện Ban Giám khảo chia sẻ về cuộc thi

Cuộc thi cũng hướng tới sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo, khuyến khích người trẻ tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới trên nền tảng các giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam.

Thông qua các tác phẩm dự thi, chương trình góp phần làm phong phú cách tiếp cận di sản, khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật múa, đồng thời kết nối nhà trường, người học với thực tiễn biểu diễn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các đơn vị liên quan, cơ sở đào tạo có thí sinh tham dự và đơn vị đăng cai tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc thi diễn ra chuyên nghiệp, chất lượng; qua đó tạo điều kiện để những tài năng múa trẻ tiếp tục phát triển, đóng góp cho nghệ thuật múa và nền văn hóa Việt Nam.

Bốn bảng thi, đa dạng loại hình nghệ thuật múa

Cuộc thi được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 đến 6.11.2026 tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, số 51 Quốc Hương, phường An Khánh, TP.HCM. Lễ khai mạc dự kiến vào 19 giờ 30 ngày 3.11; lễ bế mạc và trao giải dự kiến vào 19 giờ ngày 6.11.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 10 đến 12.11.2026 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, số 71 đường Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội. Lễ khai mạc dự kiến vào 14 giờ ngày 10.11; lễ bế mạc và trao giải dự kiến vào 19 giờ ngày 12.11.

Theo Ban Tổ chức, đợt 1 tại TP.HCM có 88 thí sinh thuộc 8 cơ sở đào tạo; đợt 2 tại Hà Nội có 100 thí sinh thuộc 10 cơ sở đào tạo.

Cuộc thi gồm 4 bảng: Bảng A dành cho múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; bảng B dành cho múa đương đại; bảng C dành cho múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; bảng D dành cho tài năng biên đạo.

Ông Nguyễn Minh Cường, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc phát biểu

Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 14 đến 35 tại thời điểm đăng ký. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 bảng thi và tối đa 2 tiết mục hoặc tác phẩm trong mỗi bảng, theo quy định của cuộc thi.

Các tác phẩm được khuyến khích khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, phát huy bản sắc dân tộc và những giá trị nhân văn; đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt và sự kết hợp phù hợp giữa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống, hiện đại.

Ban Giám khảo gồm 1 trưởng ban và 4 thành viên là các nghệ sĩ, nhà giáo, chuyên gia có kinh nghiệm trong biểu diễn, đào tạo và biên đạo múa.

Việc đánh giá được thực hiện theo Quy chế tổ chức cuộc thi và Quy chế chấm, xét giải thưởng đã ban hành, tập trung vào kỹ thuật và ngôn ngữ múa, năng lực biểu diễn, khả năng truyền tải hình tượng nghệ thuật, âm nhạc, tính sáng tạo và hiệu quả tổng thể của tác phẩm.

Về cơ cấu giải thưởng, tại mỗi đợt thi, mỗi bảng thi có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Bên cạnh đó, cuộc thi có các giải thưởng chuyên đề gồm: Huấn luyện viên xuất sắc, Biên đạo xuất sắc, Thí sinh biểu diễn xuất sắc, Tác phẩm xuất sắc, Tác phẩm sáng tạo, Tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và Cơ sở đào tạo xuất sắc nhất.

Toàn cảnh họp báo

Cuộc thi góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa, trong đó có những nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 30/NQ-CP; đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).