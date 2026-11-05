Lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam trên phạm vi toàn quốc

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS,TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Vũ Thu Hà - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng chủ trì Họp báo. Ảnh: N.Lộc

Đây là thông tin được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tại Họp báo thông tin về chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm và giao lưu cộng đồng diễn ra trên cả nước diễn ra sáng 05/11, tại Hà Nội.

Đến nay, 406 hoạt động đã được các Bộ, ngành và địa phương chuẩn bị để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong số 406 hoạt động đã được chuẩn bị, có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 hoạt động thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm.

Trong đó, một nội dung đáng chú ý trong công tác tổ chức và lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng; Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” triển khai từ ngày 12/10 đến 30/11 sẽ được tổ chức với thông điệp: “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”…

Quang cảnh Họp báo. Ảnh: Yến Nhi

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tổ chức ngày 24/11/1946, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Do đó, những dấu ấn về Hội nghị này tiếp tục được đề cập, làm nổi bật trong dòng sự kiện sắp tới.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Báo chí

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra sáng ngày 21/11 ở khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại Nhà hát Hồ Gươm.

Một điểm nhấn khác vào tối 24/11 là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bắt đầu lúc 20h00, do TP. Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.

Làm nổi bật vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội

Tại Họp báo, PGS,TS. Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh yêu cầu cần làm nổi bật vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội; tiềm năng của công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa, khai thác bền vững các nguồn lực văn hóa, di sản, bản sắc của từng vùng, miền; qua đó tạo thêm sản phẩm, dịch vụ, không gian văn hóa, việc làm và sinh kế cho người dân.

PGS,TS. Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - phát biểu chỉ đạo, định hướng tại Họp báo. Ảnh: N.Lộc

Cụ thể, các cơ quan cần tuyên truyền làm rõ ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc tiếp nối, phát huy những giá trị tư tưởng, văn hóa và truyền thống quý báu của dân tộc; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một nội dung quan trọng khác là tuyên truyền sâu rộng những giá trị tốt đẹp, thành tựu và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Chú trọng giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, danh lam thắng cảnh, tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình, cộng đồng văn hóa; những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy di sản và sáng tạo văn hóa.

Tập trung tuyên truyền việc xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh; thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; đề cao đạo đức, lối sống nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật; đấu tranh bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội và các hành vi làm ảnh hưởng đến bản sắc, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đặc biệt, cần làm nổi bật vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội; tiềm năng của công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa, khai thác bền vững các nguồn lực văn hóa, di sản, bản sắc của từng vùng, miền; qua đó tạo thêm sản phẩm, dịch vụ, không gian văn hóa, việc làm và sinh kế cho người dân.

Về thời gian tuyên truyền, chủ động thông tin, tạo không khí chính trị, văn hóa sâu rộng trước, trong và sau các sự kiện. Tập trung tuyên truyền trong tháng 11/2026, cao điểm từ ngày 10/11 đến ngày 24/11; trọng tâm là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại Nhà hát Hồ Gươm vào sáng ngày 24/11/2026 và Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Mỹ Đình vào tối 24/11/2026.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, phát huy thế mạnh, tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan; không chỉ đưa tin về các hoạt động mà cần làm cho công chúng hiểu đúng, hiểu sâu, cảm nhận được giá trị của văn hóa, sức mạnh của đại đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam./.