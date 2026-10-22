Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân Việt Nam

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động, ưu tiên đoàn viên, người lao động tại khu công nghiệp được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh; tuyên truyền, vận động xây dựng Văn hóa Công đoàn, Văn hóa công nhân, Văn hóa an toàn lao động trong đoàn viên, người lao động.

Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ được tổ chức đồng loạt, rộng khắp trong các cấp công đoàn. Nội dung, hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở, ngành nghề, địa bàn, doanh nghiệp, chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư, lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ và nhóm có ít cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa.

Tổ chức cho công nhân tiếp cận, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa; phối hợp vận động các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi, bảo tàng, di tích, đơn vị nghệ thuật và doanh nghiệp có chính sách miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ hoặc ưu đãi phù hợp cho đoàn viên, người lao động.

Tổ chức liên hoan, hội diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng; chương trình nghệ thuật phục vụ công nhân; ưu tiên tác phẩm về quê hương, đất nước, công nhân, Công đoàn, tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển; khuyến khích đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân di cư, trực tiếp giới thiệu văn hóa quê hương; tăng cường giao lưu giữa các nhóm công nhân, thế hệ, vùng miền, dân tộc; qua đó bồi đắp tinh thần đại đoàn kết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Tổ chức giải, hội thao, giao hữu hoặc hoạt động trải nghiệm thể thao quần chúng phù hợp kết hợp tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần; truyền thông, thực hành an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; an toàn, vệ sinh thực phẩm; xây dựng lối sống lành mạnh và môi trường làm việc an toàn.

Tổ chức tôn vinh, sáng tạo và xây dựng văn hóa tại nơi làm việc; biểu dương công nhân có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, thành tích trong lao động, học tập, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho tập thể, cộng đồng; lồng ghép hoạt động về văn hóa ứng xử, đối thoại, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, bảo vệ môi trường, thực hành xanh - sạch - đẹp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tổ chức lớp, điểm trải nghiệm hoặc hướng dẫn kỹ năng số, "Bình dân học vụ số", kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; giới thiệu học liệu số, sách điện tử, nền tảng học tập.

Tổ chức giao lưu gia đình công nhân, hoạt động dành cho con công nhân, giao lưu cộng đồng tại địa bàn nơi cư trú, khu nhà trọ công nhân trên tinh thần tự nguyện, tiết kiệm, an toàn; kết hợp thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh hoạt động vui chơi, giải trí, các cấp công đoàn chú trọng tôn vinh công nhân có sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất, thành tích trong lao động, học tập và đóng góp cho tập thể, cộng đồng.

Việc triển khai Đề án “Công đoàn tham gia xây dựng, thúc đẩy văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025 - 2030” được gắn với xây dựng, lan tỏa văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân và văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Các cuộc thi sáng tạo văn học, nghệ thuật, ảnh, video ngắn, thiết kế, kể chuyện nghề và sản phẩm số cũng được khuyến khích. Nội dung ngày hội có thể lồng ghép văn hóa ứng xử, đối thoại, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, quấy rối tại nơi làm việc và bảo vệ môi trường.

Ngày hội được tổ chức trong tháng 11, tập trung cao điểm từ ngày 18-24.11. Năm 2026, Ngày hội được dự kiến tổ chức vào ngày 21.11.2026 tại thành phố Bắc Ninh. Dự kiến khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động và nhân dân tham gia trực tiếp và khoảng 10.000 người theo dõi trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.

Ngày hội sẽ có các hoạt động chính như: Các chương trình văn hóa, thể thao; các trò chơi dân gian, sinh hoạt văn hóa các dân tộc, vùng miền có công nhân lao động đang làm việc tại Bắc Ninh; hội thi, giao lưu, hỏi đáp về kiến thức văn hóa các vùng miền; tổ chức cho công nhân trải nghiệm, tham quan di sản văn hóa quốc gia hoặc di sản văn hóa được UNESCO công nhận trên địa bàn.