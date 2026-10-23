Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trên toàn quốc

Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai chuỗi “Ngày hội Văn hóa công nhân” năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, lấy công nhân trực tiếp sản xuất làm trung tâm với điểm nhấn là sự kiện cấp Tổng Liên đoàn tại Bắc Ninh.

Mục tiêu cốt lõi nhằm tạo dựng sân chơi để đoàn viên, người lao động trực tiếp sáng tạo, giao lưu và thụ hưởng những giá trị văn hóa lành mạnh, đồng thời gắn kết trách nhiệm giữa tổ chức công đoàn, chính quyền địa phương và giới chủ sử dụng lao động.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực sẽ được tổ chức phục vụ đoàn viên, người lao động trên toàn quốc trong tháng 11/2026 - Ảnh minh hoạ.

Theo Kế hoạch số 70/KH-TLĐ, ngày hội cấp Tổng Liên đoàn năm 2026 chính thức diễn ra vào ngày 21/11/2026 tại thành phố Bắc Ninh. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động cùng nhân dân địa phương tham gia trực tiếp, bên cạnh hơn 10.000 lượt theo dõi trực tuyến qua hệ thống nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, chuỗi chương trình được thiết kế đa tầng với nhiều hoạt động thực tế. Công nhân lao động được hòa mình vào các trò chơi dân gian, không gian văn hóa đa vùng miền, tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức văn hóa và trải nghiệm thực tế tại các di tích, di sản văn hóa quốc gia hoặc di sản được UNESCO công nhận trên địa bàn tỉnh.

Song hành với hoạt động giải trí, chương trình chú trọng kiến tạo không gian tri thức bền vững bằng việc phối hợp với Nhà xuất bản Lao động trao tặng tủ sách công đoàn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng góc đọc sách và phổ biến tài liệu pháp luật.

Về mặt an sinh, tổ chức công đoàn phối hợp Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động triển khai khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và phát động phong trào hiến máu nhân đạo. Chương trình khép lại bằng đêm nghệ thuật kết hợp giữa các nghệ sĩ chuyên nghiệp và hạt nhân văn nghệ cơ sở, tôn vinh hình ảnh người thợ hiện đại.

Đưa văn hóa số và phúc lợi thực chất về từng xưởng máy

Không chỉ dừng lại ở sự kiện điểm tại Bắc Ninh, các cấp công đoàn trong cả nước đồng loạt phát động hoạt động hưởng ứng xuyên suốt tháng 11, bước vào cao điểm từ ngày 18 đến 24/11/2026. Mỗi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương được giao chủ trì ít nhất một chương trình quy mô cấp tỉnh, ngành. Với các địa bàn đặc thù có số lượng công nhân phân tán, tổ chức công đoàn chủ động bắt tay cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lồng ghép vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tối ưu hóa chi phí và phát huy hiệu quả thực chất.

Công nhân Hải Phòng hòa nhịp với các tiết mục biểu diễn văn nghệ.

Hướng dẫn nêu rõ yêu cầu ưu tiên tuyệt đối cho lực lượng trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ và bộ phận lao động di cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm nhà trọ. Công đoàn cơ sở giữ vai trò cầu nối, chủ động thương lượng với người sử dụng lao động bố trí thời gian, cơ sở vật chất, đồng thời liên kết với các thiết chế bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát để áp dụng chính sách miễn, giảm giá vé cho người lao động.

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động năm nay tạo dấu ấn mới bằng việc đẩy mạnh kỹ năng số và an toàn lao động. Công đoàn các cấp đưa chương trình “Bình dân học vụ số” vào đời sống xưởng máy, hướng dẫn công nhân nhận diện tin xấu độc, phòng chống lừa đảo trực tuyến và làm quen với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn. Nội dung ngày hội cũng gắn chặt với Đề án “Công đoàn tham gia xây dựng, thúc đẩy văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025 - 2030”, biến các phong trào thi đua thành giải pháp bảo vệ sức khỏe người thợ.

Bên cạnh giải đấu thể thao phong trào (bóng đá, cầu lông, pickleball, kéo co), sự kiện hướng ra ngoài khuôn viên nhà máy thông qua các buổi giao lưu gia đình công nhân tại khu nhà trọ. Việc tổ chức công đoàn kịp thời thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay hoàn cảnh khó khăn khẳng định vai trò đồng hành, tạo điểm tựa an tâm để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.