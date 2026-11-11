Lần đầu tiên tổ chức liên hoan phim quốc tế tại Hải Phòng

Việc nghiên cứu tổ chức liên hoan phim quốc tế tại Đồ Sơn được kỳ vọng tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch.

Bởi lẽ, hiện nay, quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, phim truyền hình và du lịch.

Với lợi thế là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch biển và nghỉ dưỡng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng được đánh giá là địa điểm phù hợp để tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế gắn với hoạt động du lịch, giải trí và dịch vụ.

Liên hoan phim quốc tế GTG DOSON Hải Phòng - Hàn Quốc lần thứ nhất dự kiến tập trung vào 03 mục tiêu chính: tăng cường giao lưu, hợp tác giữa ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc; quảng bá thương hiệu văn hóa, du lịch Đồ Sơn; từng bước xây dựng lễ hội văn hóa tổng hợp kết hợp điện ảnh, âm nhạc K-pop và văn hóa đại chúng của hai quốc gia.

Liên hoan phim không chỉ là hoạt động trình chiếu phim, trao giải mà còn kết hợp các chương trình giao lưu với diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim; biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và các hoạt động quảng bá, trải nghiệm du lịch; tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Đồ Sơn, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

Phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đang tích cực phối hợp các đơn vị chuẩn bị tổ chức Liên hoan phim quốc tế GTG DOSON Hải Phòng - Hàn Quốc lần thứ nhất.

Liên hoan phim quốc tế GTG DOSON Hải Phòng – Hàn Quốc sẽ góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa các nhà làm phim, đơn vị sản xuất và phát hành của hai nước; tạo điều kiện giới thiệu các tác phẩm điện ảnh độc lập, hỗ trợ đạo diễn trẻ tiếp cận thị trường quốc tế.

Sự kiện đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư, đồng sản xuất, phát hành phim và tăng cường liên kết giữa các nền tảng phân phối nội dung số (OTT), qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các sản phẩm điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.

Liên hoan phim quốc tế còn tạo thêm động lực cho du lịch Đồ Sơn thông qua việc kích cầu, gia tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và giải trí. Hoạt động quảng bá điểm đến, thu hút các đoàn làm phim đến sản xuất cũng góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm du lịch gắn với điện ảnh. Từ đó, Đồ Sơn có thêm điều kiện khai thác các hoạt động văn hóa, dịch vụ và kinh tế ban đêm, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Về lâu dài, địa phương và các đơn vị hướng tới xây dựng sự kiện có quy mô, chất lượng, tạo dấu ấn văn hóa và du lịch đặc trưng của Đồ Sơn, đồng thời nghiên cứu khả năng phát triển thành hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế định kỳ trong những năm tiếp theo.