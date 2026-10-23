Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi tài năng múa quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên

Thông tin trên được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tại cuộc họp báo, diễn ra sáng 23/10, tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, với chủ đề "Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai", Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tạo môi trường để các bạn trẻ thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng biểu diễn, tư duy nghệ thuật và sức sáng tạo; đồng thời góp phần phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa. Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa. Cuộc thi hướng tới sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo: gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam, đồng thời khuyến khích người trẻ tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới và đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá, con số 188 thí sinh đăng ký tham dự cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi cũng như sự quan tâm của đông đảo thí sinh đến lĩnh vực múa. Đây là tín hiệu đáng tự hào, đồng thời là cơ sở để kỳ vọng cuộc thi sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng múa cho nghệ thuật nước nhà.

Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 - 6/11 tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Đợt 2 diễn ra từ ngày 10 - 12/11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Hà Nội. Cuộc thi gồm 4 bảng thi, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện năng lực ở các loại hình múa và lĩnh vực sáng tạo khác nhau: Bảng A - Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại, Bảng B - Múa đương đại, Bảng C - Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống, Bảng D - Tài năng biên đạo.

Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm dự thi khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và những giá trị nhân văn; đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt và sự kết hợp phù hợp giữa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống, hiện đại. Theo quy định, đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 14 đến 35 tại thời điểm đăng ký dự thi. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 bảng thi và tối đa 2 tiết mục/tác phẩm trong mỗi bảng.

Về cơ cấu giải thưởng, tại mỗi đợt thi, mỗi bảng thi có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng chuyên đề nhằm ghi nhận những đóng góp và thế mạnh nổi bật của các thí sinh, gồm: Huấn luyện viên xuất sắc, Biên đạo xuất sắc, Thí sinh biểu diễn xuất sắc, Tác phẩm xuất sắc, Tác phẩm sáng tạo, Tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, Cơ sở đào tạo xuất sắc nhất.

Theo ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức, cuộc thi là dịp kết nối nhà trường, người học và thực tiễn biểu diễn; tạo môi trường để học sinh, sinh viên thử thách bản thân, tiếp nhận phản hồi chuyên môn, học hỏi từ bạn bè và từng bước hình thành bản lĩnh nghề nghiệp. Đối với các cơ sở đào tạo, đây là cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nhìn nhận kết quả đào tạo qua thực hành và tăng cường liên kết trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa, trong đó có những nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 30/NQ-CP; đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo thêm động lực cho học sinh, sinh viên tiếp tục rèn luyện, nuôi dưỡng niềm đam mê và khát vọng sáng tạo; góp phần tôn vinh lao động nghệ thuật, khuyến khích gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng lực lượng kế cận cho nghệ thuật múa Việt Nam.