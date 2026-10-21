Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi sáng tạo nội dung số “Thanh Hoá - Lời hay, việc đẹp”

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Thông qua Cuộc thi, tiếp tục đổi mới cách làm công tác tuyên truyền trên không gian mạng theo hướng gần gũi, sinh động, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện nay; khuyến khích người dân trở thành chủ thể sáng tạo và lan tỏa những điều tích cực trong đời sống xã hội.

Tạo môi trường để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, các nhà sáng tạo nội dung số và Nhân dân tham gia xây dựng “dòng chảy thông tin tích cực” trên mạng xã hội; góp phần đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc bằng những nội dung chân thực, nhân văn, có sức thuyết phục. Từ đó, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người, văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và khát vọng phát triển của tỉnh; lan tỏa những câu chuyện đẹp, việc làm ý nghĩa, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh và đời sống thường ngày.

Qua Cuộc thi, phát hiện thêm các cộng tác viên, hạt nhân truyền thông số tích cực phục vụ công tác tuyên truyền lâu dài của tỉnh.

Các tác phẩm dự thi phải bảo đảm đúng định hướng chính trị, phù hợp chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh chân thực, có tính nhân văn, truyền cảm hứng và tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Công tác tổ chức, chấm chọn và bình chọn phải công khai, minh bạch, khách quan; ứng dụng công nghệ để thống kê, đo lường chính xác hiệu quả tương tác; có cơ chế kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận.

Việc tổ chức Cuộc thi phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch; tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực và sự hưởng ứng rộng rãi trong xã hội.

Đối tượng tham dự thi

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa; khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, văn nghệ sĩ, nhà báo, giáo viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, các nhà sáng tạo nội dung số và Nhân dân tích cực tham gia.

Khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung (KOLs, KOCs), các TikToker, Vlogger địa phương; kiều bào và người nước ngoài yêu mến Thanh Hóa; các tập thể, cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương xây dựng sản phẩm dự thi theo nhóm nhằm tăng tính lan tỏa và tạo phong trào rộng khắp trên không gian mạng.

Các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi không được tham gia dự thi.

Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm, bình chọn, chấm giải

Thời gian nhận các tác phẩm dự thi

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ ngày ban hành Kế hoạch này cho đến hết ngày 30/4/2027.

Thời gian bình chọn: Từ thời điểm tác phẩm được đăng tải hợp lệ đến 17h00 ngày 30/4/2027.

Tổ chức chấm giải, xét giải thưởng: Tháng 5/2027.

Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện; không hoàn trả lại tác phẩm gửi dự thi trong mọi trường hợp.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống tại địa phương nào thì gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Xây dựng Đảng các xã, phường của đơn vị, địa phương đó để chọn lọc các tác phẩm, tổng hợp báo cáo kết quả (trong đó nêu rõ hình thức triển khai, tổng số tác phẩm dự thi và số lượng tác phẩm dự thi theo từng loại hình) gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

Các tác giả/nhóm tác giả không thuộc nhóm đối tượng nêu trên thì gửi tác phẩm tham gia dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Phòng Tuyên Truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, địa chỉ: Số 04, đường Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời gửi file mềm các tác phẩm dự thi về Email: thivietchinhluan35thanhhoa@gmail.com (liên hệ đồng chí Vũ Quý Tùng Anh, điện thoại: 0902.339.368).