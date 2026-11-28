Tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng được tiêm vaccine phòng bệnh Ebola do chủng Bundibugyo, tại Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Uganda ngày 27/11 thông báo đã tiến hành cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine mRNA phòng virus Ebola chủng Bundibugyo lần đầu tiên ở châu Phi, trong bối cảnh dịch Ebola do chủng virus này gây ra đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với số ca mắc hiện thuộc nhóm cao nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Viện Nghiên cứu virus Uganda (UVRI), cơ quan nghiên cứu nhà nước, cho biết cuộc thử nghiệm được tiến hành phối hợp với hãng dược phẩm Moderna của Mỹ, đơn vị phát triển vaccine. Một loại vaccine khác phòng chủng Bundibugyo do Đại học Oxford (Anh) và Viện Huyết thanh Ấn Độ đồng phát triển cũng sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm tại Uganda.

Đây là cuộc thử nghiệm lâm sàng thứ hai đối với loại vaccine mRNA của Moderna, sau khi hãng bắt đầu thử nghiệm trên người tại Canada hồi tháng 8 vừa qua, với đối tượng tham gia từ 18-65 tuổi.

Theo UVRI, qua cuộc thử nghiệm mới này, các chuyên gia sẽ lần đầu tiên đánh giá độ an toàn và khả năng kích thích phản ứng miễn dịch của vaccine ở trẻ em từ 1 tuổi trở lên. Trẻ em thường là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi dịch Ebola bùng phát, nhưng lại thường ít được tiếp cận các loại vaccine mới.

Trước đó, ngày 4/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo các nhóm chuyên gia đã khuyến nghị đưa 2 ứng viên vaccine phòng virus Bundibugyo này vào thử nghiệm. Đây là lần đầu tiên các vaccine được phát triển riêng nhằm đối phó với chủng Bundibugyo. Các kết quả ban đầu thử nghiệm vaccine mới của Moderna dự kiến được công bố vào đầu năm 2027.

Các nhà khoa học hiện đồng thời nghiên cứu khả năng vaccine Ervebo của hãng dược phẩm Merck, vốn được phát triển để phòng một chủng Ebola khác, có thể tạo ra mức độ bảo vệ chéo đối với chủng Bundibugyo hay không.

Theo thông tin cập nhật mới nhất của WHO, tính đến ngày 26/11, Cộng hòa Dân chủ Congo và một số quốc gia khác đã xác nhận tổng cộng 12.052 ca mắc trong đợt dịch Ebola lần này, trong đó có 5.908 trường hợp tử vong.

Tỷ lệ tử vong trong số các ca được xác nhận khoảng 49%. Có 3.332 bệnh nhân tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã may mắn hồi phục./.