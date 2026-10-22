Lần đầu tiên thử nghiệm công cụ ứng phó khí hậu tại một di sản văn hóa thế giới

Một góc phố cổ Santo Domingo, Cộng hòa Dominica. (Nguồn: Getty Images)

Bộ công cụ hành động vì khí hậu dành cho di sản thế giới (Climate Action Toolkit for World Heritage) do UNESCO phối hợp với ba tổ chức tư vấn của Ủy ban Di sản thế giới phát triển, gồm Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa (ICCROM), Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS) và Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Bộ công cụ giúp các đơn vị quản lý di sản đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu, xác định tác động đến các giá trị di sản và xây dựng biện pháp ứng phó phù hợp.

Đây là lần đầu công cụ được thử nghiệm tại một di sản văn hóa, đồng thời là chương trình thí điểm đầu tiên ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các cơ quan phụ trách bảo tồn di sản, quy hoạch đô thị, quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu đã cùng đánh giá những nguy cơ đối với khu di sản Santo Domingo, trong đó có bão, mưa lớn và ngập lụt. Các bên cũng xem xét mức độ ảnh hưởng của những hiện tượng này đến các giá trị làm nên ý nghĩa của di sản.

Thông qua thảo luận chuyên môn, bài tập thực hành và khảo sát thực địa, các đại biểu tìm hiểu cách sử dụng dự báo khí hậu, dữ liệu khoa học và kiến thức địa phương để đánh giá rủi ro, từ đó xác định biện pháp thích ứng và giảm thiểu tác động phù hợp.

Việc thử nghiệm tại Santo Domingo cũng giúp kiểm tra khả năng áp dụng công cụ trong một đô thị lịch sử vẫn có cư dân sinh sống, nơi công tác ứng phó biến đổi khí hậu đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều cơ quan và lĩnh vực. Các đơn vị tham gia dự kiến sử dụng kết quả thí điểm để thúc đẩy xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu cho khu di sản.

Theo bà Diana Martínez, Giám đốc phụ trách Di sản văn hóa và Trung tâm lịch sử thuộc chính quyền Quận quốc gia Santo Domingo, trước đây, các biện pháp ứng phó với tác động của khí hậu tại khu trung tâm lịch sử phần lớn được triển khai sau khi sự việc xảy ra. Bà cho rằng công cụ mới sẽ giúp hệ thống hóa thông tin, dự báo tác động và áp dụng các biện pháp thích ứng, giảm thiểu một cách có kế hoạch, qua đó bảo vệ những giá trị của di sản.

Trước đó, năm 2025, công cụ này đã được thử nghiệm tại một di sản thiên nhiên thế giới ở Na Uy. Kết quả từ các chương trình thí điểm sẽ góp phần hoàn thiện công cụ trước khi áp dụng tại các di sản thế giới khác.

(theo UNESCO)