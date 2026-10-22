Lần đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống không ghép xương

Ê-kíp phẫu thuật can thiệp cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Sau phẫu thuật, góc vẹo cột sống của bệnh nhi 12 tuổi giảm từ 48 độ xuống còn khoảng 10 độ, tương đương mức chỉnh vẹo gần 80%. Kỹ thuật này mở ra thêm lựa chọn điều trị cho trẻ mắc vẹo cột sống còn khả năng tăng trưởng, đồng thời hướng tới bảo tồn vận động của cột sống.

Chỉnh vẹo cột sống gần 80% sau phẫu thuật

Mới đây, Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống không ghép xương bằng kỹ thuật Vertebral Body Tethering (VBT), được bệnh viện giới thiệu là ca đầu tiên tại Việt Nam.

Bệnh nhân là một bé gái sinh năm 2014, ở thành phố Bắc Ninh, có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh. Trong những tháng gần đây, gia đình nhận thấy hai vai của trẻ không cân xứng, thân mình biến dạng, dáng đi mất cân bằng và tình trạng cong vẹo cột sống ngày càng rõ rệt.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị vẹo cột sống ngực - thắt lưng, với góc Cobb từ T7 đến L2 lên tới 48 độ. Đây là mức độ biến dạng đáng kể, có nguy cơ tiếp tục tiến triển và đã có chỉ định xem xét điều trị phẫu thuật.

Gia đình đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn tìm kiếm phương pháp điều trị hiệu quả, vừa cải thiện hình thể, vừa hạn chế ảnh hưởng đến vận động và sự phát triển lâu dài của con.

Sau khi trực tiếp thăm khám và đánh giá toàn diện, Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Trọng Hậu, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Cột sống, nhận thấy bệnh nhi đang ở giai đoạn trưởng thành xương Sanders 5, vẫn còn khả năng tăng trưởng nhất định.

Ê-kíp phẫu thuật can thiệp cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Với đặc điểm đường cong và mức độ trưởng thành xương của bệnh nhi, các bác sĩ cân nhắc lựa chọn kỹ thuật nắn chỉnh cột sống không ghép xương bằng dây VBT. Sau khi được tư vấn kỹ về lợi ích, nguy cơ và khả năng theo dõi lâu dài, gia đình đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật này.

Ca phẫu thuật do Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Trọng Hậu thực hiện cùng ê-kíp. Đây là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao trong quá trình đặt vít vào thân đốt sống, kiểm soát lực căng dây và xác định mức độ chỉnh hình phù hợp. Phẫu thuật viên cũng phải cân nhắc khả năng tăng trưởng còn lại của bệnh nhi để hạn chế nguy cơ chỉnh quá mức.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, đạt kết quả chỉnh hình bước đầu khả quan. Góc Cobb từ T7 đến L2 giảm từ 48 độ trước mổ xuống còn khoảng 10 độ sau mổ, tương đương mức chỉnh vẹo gần 80%. Trục cột sống được cải thiện rõ rệt, hình thể thân mình trở nên cân đối hơn.

Đặc biệt, kết quả này đạt được mà không cần ghép xương hàn khớp, qua đó bảo tồn khả năng vận động tại các tầng cột sống được can thiệp.

Chia sẻ sau ca phẫu thuật, anh T.Q.C., bố bệnh nhi, xúc động cho biết: “Từ những ngày lo lắng chứng kiến cột sống của con ngày càng cong vẹo đến khi nhìn thấy sự cải thiện rõ rệt sau phẫu thuật, gia đình không giấu được niềm hạnh phúc. Các bác sĩ đã chỉnh cong vẹo cột sống cho con, từ cong vẹo thành thẳng”.

Mở ra hướng điều trị mới, bảo tồn vận động cột sống

Theo Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Trọng Hậu, trong phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống truyền thống, các bác sĩ thường sử dụng hệ thống vít và thanh kim loại để nắn chỉnh biến dạng, kết hợp ghép xương hàn khớp nhằm duy trì kết quả lâu dài. Tuy nhiên, các đoạn cột sống được hàn xương sẽ mất khả năng vận động tương đối giữa các đốt sống.

Khác với phương pháp truyền thống, kỹ thuật chỉnh cột sống bằng dây VBT sử dụng các vít đặt vào thân đốt sống ở phía lồi của đường cong, kết nối bằng dây chằng nhân tạo có độ bền cao. Thông qua điều chỉnh lực căng dây, phẫu thuật viên có thể nắn chỉnh đường cong ngay trong quá trình phẫu thuật.

Khác với phương pháp truyền thống, kỹ thuật chỉnh cột sống bằng dây VBT sử dụng các vít đặt vào thân đốt sống ở phía lồi của đường cong, kết nối bằng dây chằng nhân tạo có độ bền cao.

Kỹ thuật này còn tận dụng nguyên lý điều biến tăng trưởng của cột sống. Lực nén tương đối ở phía lồi có thể làm chậm sự phát triển tại phía này, trong khi phía lõm tiếp tục phát triển, từ đó góp phần điều chỉnh thêm biến dạng trong quá trình trẻ trưởng thành.

Theo bác sĩ Hậu, ưu điểm nổi bật của VBT là không cần ghép xương hàn khớp, bảo tồn vận động tại các đoạn cột sống được can thiệp và tạo điều kiện cho trẻ tiếp tục phát triển tự nhiên.

Với mức độ trưởng thành xương Sanders 5, bệnh nhi vẫn còn tiềm năng tăng trưởng nhất định. Các bác sĩ kỳ vọng sự phát triển còn lại có thể đóng góp vào quá trình điều chỉnh đường cong. Tuy nhiên, bệnh nhi cần được theo dõi định kỳ về góc Cobb, sự trưởng thành xương, tình trạng dây chằng và nguy cơ chỉnh quá mức hoặc mất chỉnh.

Theo các bác sĩ, bệnh lý vẹo cột sống rất phức tạp và thường không rõ nguyên nhân. Các tổn thương có thể liên quan đến rối loạn cấu trúc giải phẫu, dị tật thân đốt sống, dị dạng bẩm sinh. Trong phẫu thuật cột sống, một trong những lo ngại lớn nhất là nguy cơ tổn thương thần kinh, có thể gây biến chứng liệt.

Đối với các bác sĩ, thành công của ca phẫu thuật không chỉ là sự cải thiện đáng kể về góc vẹo trên phim X-quang mà còn là cơ hội bảo tồn vận động, tạo điều kiện để bệnh nhi tiếp tục phát triển với cột sống linh hoạt hơn.

Việc triển khai thành công ca phẫu thuật VBT đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu bước tiến trong ứng dụng các kỹ thuật điều trị biến dạng cột sống tiên tiến tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng thời mở ra thêm lựa chọn cho những bệnh nhân trẻ tuổi có chỉ định phù hợp.

Chỉnh sửa biến dạng nhưng không đánh đổi sự linh hoạt của cột sống chính là giá trị mà kỹ thuật VBT hướng tới, mở ra thêm hướng điều trị hiện đại cho trẻ mắc vẹo cột sống vô căn, đặc biệt ở những bệnh nhân còn khả năng tăng trưởng.