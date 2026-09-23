Lần đầu tiên tại Việt Nam cấy ghép thành công thiết bị hỗ trợ tim CorHeart 6

Ngày 22/9, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin các bác sĩ của bệnh viện triển khai thành công ca cấy ghép CorHeart 6 - một thiết bị hỗ trợ thất trái - mang đến cho người bệnh suy tim một hướng điều trị có triển vọng.

Các bác sĩ thăm khám và theo dõi sức khỏe cho người bệnh.

Đây là ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên thành công tại Việt Nam. Mang đến thêm một lựa chọn điều trị được cân nhắc trên nhu cầu cụ thể của người bệnh.

Bệnh nhân được cấy ghép thành công là ông Đ.C. (63 tuổi, ở Hà Nội). Sau nhiều ngày phải ngồi để thở vì suy tim giai đoạn cuối, không có khả năng tự phục vụ, hoàn toàn phụ thuộc vào chăm sóc y tế, ông đã có thể tự đi lại chỉ một tuần sau khi được cấy ghép CorHeart 6.

Tham gia trực tiếp ca phẫu thuật, Trung tá Trần Quang Thái - Khoa Phẫu thuật Tim mạch (Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, điểm đáng chú ý của CorHeart 6 nằm ở thiết kế nhỏ gọn.

Thiết bị có đường kính khoảng 34 mm, độ dày 26 mm và trọng lượng khoảng 90g. Kích thước nhỏ hơn tạo triển vọng phù hợp với những người bệnh có thể trạng và khoang ngực nhỏ như người Việt Nam, đồng thời mở hướng ứng dụng ở bệnh nhi suy tim nặng.

Theo Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trên cơ sở thành công của ca bệnh, cùng với đội ngũ chuyên môn được đào tạo, hệ thống trang thiết bị và kinh nghiệm đã tích lũy qua quá trình triển khai LVAD, bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật này vào triển khai thường quy, qua đó giúp thêm nhiều người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị mới hiện đại này, nâng cao chất lượng sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép tim.