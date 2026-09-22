Lần đầu tiên tại Việt Nam cấy ghép thành công thiết bị hỗ trợ tim CorHeart 6

Tháng 9/2026, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công kỹ thuật hỗ trợ thất trái (LVAD) thế hệ mới CorHeart 6 cho người bệnh suy tim nặng, đánh dấu ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên thành công tại Việt Nam, đánh dấu thêm một bước phát triển trong lĩnh vực hỗ trợ tuần hoàn cơ học, đồng thời mở ra thêm lựa chọn điều trị cho những bệnh nhân đang chờ ghép tim.

Bệnh nhân 63 tuổi sau nhiều ngày phải ngồi để thở vì suy tim giai đoạn cuối, không có khả năng tự phục vụ, hoàn toàn phụ thuộc vào chăm sóc y tế, đã có thể tự đi lại chỉ một tuần sau khi được cấy ghép CorHeart 6.

Với thiết kế nhỏ gọn, công nghệ này mở ra triển vọng hỗ trợ điều trị cho người bệnh suy tim nặng.

Theo Trung tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trên cơ sở thành công của ca bệnh, cùng với đội ngũ chuyên môn được đào tạo, hệ thống trang thiết bị và kinh nghiệm đã tích lũy qua quá trình triển khai LVAD, bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật này vào triển khai thường quy, qua đó giúp thêm nhiều người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị mới hiện đại này, nâng cao chất lượng sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép tim./.