Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 do T.Ư Đoàn tổ chức lần đầu tiên. Cuộc thi thu hút 359 đội thi với 839 thí sinh đến từ 31/34 tỉnh, thành phố, thuộc gần 300 trường học và cơ sở giáo dục trên cả nước. Đối tượng tham gia trải rộng từ học sinh THCS, THPT đến sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện, được chia thành ba bảng thi tương ứng.

Trải qua các vòng tuyển chọn, từ 359 đội ở Vòng loại Quốc gia, Ban Tổ chức đã lựa chọn 204 đội tham gia Vòng Khu vực. Tại vòng thi này, các đội không chỉ trình bày sản phẩm mà còn phải tiếp thu góp ý chuyên môn để cải tiến, hoàn thiện dự án.

Các đội thi tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc.

Đáng chú ý, Hội đồng Giám khảo đưa ra nhận xét cụ thể về điểm mạnh, hạn chế và hướng phát triển sản phẩm đối với tất cả các đội có hồ sơ tham gia, kể cả những đội không được lựa chọn vào vòng tiếp theo.

Các đội bảng A, B thực hiện thử thách cải tiến sản phẩm; bảng C giải quyết bài toán mới nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và làm chủ công nghệ. Hoạt động phỏng vấn chuyên môn được triển khai ở cả ba bảng để xác minh năng lực thực chất của thí sinh.

Kết thúc Vòng Khu vực, Ban Tổ chức lựa chọn 43 đội xuất sắc nhất vào Vòng Chung kết toàn quốc.

Vòng Chung kết diễn ra trong hai ngày 27 và 28/11/2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của 110 thí sinh thuộc 43 đội xuất sắc đến từ 11 tỉnh, thành phố.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, nhiều sản phẩm dự thi có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực thiết thực như giáo dục, y tế, an toàn thông tin, dịch vụ công và bảo vệ môi trường. Qua đó, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi khoa học, công nghệ quy mô mà còn khuyến khích học sinh, sinh viên chủ động nghiên cứu, ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Tại vòng Chung kết, các đội thi trải qua thử thách Hackathon trong 6 giờ liên tục để giải đề, hoàn thiện sản phẩm và thuyết trình bảo vệ trước Ban Giám khảo.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho 2 đội thi xuất sắc nhất

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 7 giải Nhì, 14 giải Ba và các giải Khuyến khích. Hai giải Nhất thuộc về đội AI4Youth, gồm Trần Huỳnh Gia Khiêm và Nguyễn Đức Trí (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng), ở bảng B dành cho học sinh THPT; và đội Vika, gồm Khương Thị Hà Vi, Phạm Thái Hà và Trần Tuấn Kiệt (Trường Đại học Ngoại thương), ở bảng C dành cho sinh viên.

Các đội đạt giải Nhì.

Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo năm 2026 được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực AI, khoa học dữ liệu và công nghệ số trong kỷ nguyên số.