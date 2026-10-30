Lần đầu tiên sau hơn 2 thập niên, Canada công bố chiến lược an ninh quốc gia

Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh, nước này cần có năng lực bảo vệ chủ quyền, chống chịu đe doạ và tự định đoạt tương lai trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, nguy hiểm hơn và chia rẽ hơn. (Nguồn: Shutterstock)

Báo The Canadian Press đưa tin, theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng, kế hoạch phản ánh “những thực tế mới sâu sắc”, trong bối cảnh trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang suy yếu và chủ quyền Canada đối mặt với các mối đe dọa mới, từ tấn công mạng đến việc “vũ khí hóa" các thỏa thuận thương mại.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Ranh giới giữa an ninh kinh tế và an ninh quốc gia đã không còn”.

Chiến lược đề ra 5 ưu tiên: củng cố an ninh và khả năng chống chịu của nền kinh tế; triển khai chính sách đối ngoại có kỷ luật, đa dạng hóa quan hệ đối tác; tái thiết lực lượng vũ trang Canada; bảo vệ người dân trước các mối đe dọa an ninh quốc gia và tội phạm; hiện đại hóa năng lực tình báo.

Về quốc phòng, chính phủ Canada cho biết sẽ xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng trong nước vững mạnh hơn, đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị và tăng cường an ninh ở Bắc Cực. Canada đồng thời cam kết đóng góp vào sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Trung Đông và các khu vực khác.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng cường ứng phó với các hoạt động can thiệp từ nước ngoài, gián điệp, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trong đó có phá hoại, tống tiền, rửa tiền và né tránh các biện pháp trừng phạt.

Canada cam kết củng cố năng lực tình báo độc lập, tăng cường hợp tác tình báo với các đối tác và cập nhật cơ sở pháp lý cho hoạt động này, đồng thời bảo đảm các quyền của người dân.

Thủ tướng Carney nhấn mạnh: “Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, nguy hiểm hơn và chia rẽ hơn, Canada cần có năng lực bảo vệ chủ quyền, khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mới nổi và quyết tâm tự định đoạt tương lai của mình”.

Bộ trưởng Quốc phòng David McGuinty cho rằng, chiến lược hướng tới xây dựng một Canada có thể tự đứng vững, hành động tự tin, đồng thời tiếp tục là đồng minh và đối tác có năng lực, đáng tin cậy.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anita Anand nhận định an ninh và thịnh vượng của Canada ngày càng chịu tác động từ những diễn biến bên ngoài biên giới.