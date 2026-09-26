Lần đầu tiên sau gần 1 thế kỷ phát hiện 2 loài nhện biển hoàn toàn mới

Trong các chuyến lặn khảo sát từ tháng 9/2023 đến tháng 8/2024 ở độ sâu khoảng 18 m, nhóm nghiên cứu tại Đại học British Columbia (Canada) đã ghi nhận sự xuất hiện của 2 loài nhện biển hoàn toàn mới.

Đây là đợt công bố loài nhện biển mới đầu tiên tại khu vực biển Salish, vùng nước nằm giữa bang British Columbia của Canada và bang Washington của Mỹ, suốt gần 100 năm qua. Công trình nghiên cứu được xuất bản trong tháng này trên tạp chí khoa học Organisms Diversity & Evolution đã mang lại nhiều bất ngờ cho cộng đồng sinh học thế giới.

Loài thứ nhất mang tên Callipallene pilosuspedes, được đặt tên dựa trên từ tiếng Latin có nghĩa là "chân nhiều lông". Sinh vật này sở hữu đôi mắt màu đỏ nổi bật, thân hình mảnh khảnh cùng các gai cong dài bao phủ phần chân dưới.

Callipallene pilosuspedes sở hữu đôi mắt màu đỏ nổi bật, thân hình mảnh khảnh cùng các gai cong dài bao phủ phần chân dưới. Ảnh: Cormac Toler-Scott

Cơ quan miệng hình tam giác chia làm 3 môi của sinh vật được bao phủ bởi các tơ cảm giác, đi kèm cặp càng nhỏ dùng để giữ thức ăn trước khi cắn. Các nhà nghiên cứu còn quan sát thấy loài này biết sử dụng cặp chi mang trứng linh hoạt có gai dạng hình lược để tự chải chuốt và làm sạch cơ thể.

Trái ngược với khả năng tự làm sạch khéo léo đó, loài mới thứ hai mang tên Tanystylum kiixin lại có các chi mang trứng nhỏ và vụng về hơn rất nhiều. Tên gọi kiixin được đặt theo tên một ngôi làng cổ của người bản địa gần khu vực thu thập mẫu vật, phỏng theo âm thanh sóng biển vỗ vào chân vách đá.

Do không thể tự vệ sinh hiệu quả, cơ thể loài nhện biển này thường phủ đầy chất bẩn và bị nhiều sinh vật ký sinh tí hon bám vào, tạo nên một hệ sinh thái thu nhỏ nằm ngay trên một hệ sinh thái khác.

Dù mang tên gọi là nhện biển, các sinh vật này không phải là nhện thực sự sống trên cạn mà thuộc nhóm chân khớp biển xuất hiện từ khoảng 500 triệu năm trước.

Chúng có quan hệ họ hàng gần hơn với bọ cạp và sam biển, đồng thời sở hữu nhiều đặc điểm sinh học độc đáo như thở qua da, hệ tiêu hóa lan sang tận các chân và con đực chịu trách nhiệm gánh trứng cho đến khi nở.

Khác với nhện trên cạn vốn chỉ có 8 chân, một số loài nhện biển có thể sở hữu tới 12 chân cùng chiếc vòi đặc trưng để hút dịch từ các động vật thân mềm.

Cơ thể loài Tanystylum kiixin thường phủ đầy chất bẩn và bị nhiều sinh vật ký sinh tí hon bám vào. Ảnh: Cormac Toler-Scott

Ý tưởng thực hiện nghiên cứu bắt nguồn từ việc nhà sinh học Cormac Toler-Scott muốn tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với động vật không xương sống dưới biển. Khi nhận thấy hầu như chưa có dữ liệu nào về nhện biển ở khu vực biển Salish ngoài một số ít loài từng được ghi nhận trước đây, ông đã quyết định tự mình thực hiện đợt khảo sát.

Việc xác định chính xác các loài sinh vật đang sinh sống được đánh giá là bước đi nền tảng quan trọng, giúp xây dựng các kế hoạch bảo tồn hiệu quả trước những đe doạ từ môi trường.

Các chuyên gia khẳng định, những sinh vật này hoàn toàn vô hại đối với con người và người tắm biển hay thợ lặn không cần phải lo lắng. Hiện thông tin về 2 loài nhện mới này đã được đăng ký chính thức vào cơ sở dữ liệu toàn cầu.

Việc tìm thấy 2 sinh vật mới chỉ trong một mùa khảo sát ngắn cho thấy, bên dưới những vùng biển tưởng như quen thuộc vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn sinh học chưa được khám phá.