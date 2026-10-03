Lần đầu tiên sắc màu văn hóa vùng cao xứ Thanh hội tụ tại Lam Kinh

Trong khuôn khổ Lễ hội Lam Kinh, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên được tổ chức ngay tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, mang theo những giá trị di sản sống động từ núi rừng về với vùng đất cố đô.

Đông đảo người dân có mặt từ sáng sớm để dự Lễ hội Lam Kinh. Ảnh: Ngọc Hưng.

Văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số là một bộ phận quý báu trong di sản văn hóa xứ Thanh. Mỗi làn điệu dân ca, điệu múa, sắc màu trang phục, sản phẩm thủ công hay món ăn truyền thống đều chứa đựng tri thức, tâm hồn và bản sắc cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được người dân trình diễn tại phiên chợ. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đưa những giá trị đó về hội tụ tại Lam Kinh là dịp để tôn vinh di sản, tri ân những người đã bền bỉ giữ gìn văn hóa dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương.

Sản vật của các địa phương. Ảnh: Ngọc Hưng.

Liên hoan không chỉ là không gian trình diễn mà còn là cầu nối thực tế. Thông qua sự kiện, các địa phương có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn văn hóa, đồng thời trưng bày, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng.

Mật ong rừng. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đây là dịp kết nối văn hóa với du lịch, đưa sản phẩm thủ công truyền thống đến gần hơn với du khách, tạo sinh kế và góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Người dân mua bán sản vật tại các gian hàng. Ảnh: Ngọc Hưng.

Tại không gian phiên chợ, mỗi đơn vị tham gia dựng một gian hàng tái hiện không gian chợ vùng cao đặc trưng. Các sản vật, nông sản OCOP cùng những món ăn truyền thống được giới thiệu trực tiếp tới du khách.

Các sản vật, nông sản OCOP được người dân mua tại phiên chợ. Ảnh: Ngọc Hưng.

Không khí tại các gian hàng luôn tấp nập nhờ hoạt động trình diễn chế biến ẩm thực tại chỗ của các nghệ nhân. Cùng với đó là mâm cơm truyền thống gồm các món đặc sản địa phương được chuẩn bị công phu, vừa thể hiện sự phong phú của ẩm thực miền núi, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn thực phẩm.

Mâm cơm truyền thống gồm các món đặc sản địa phương được chuẩn bị công phu. Ảnh: Ngọc Hưng.

Điểm tựa làm nên sức hút của phiên chợ chính là sự góp mặt trực tiếp của người dân từ các bản làng xa xôi. Để có mặt tại liên hoan, chị Ngân cùng các thành viên đoàn xã Mường Lát, địa phương biên giới xa nhất tỉnh trải qua hành trình gần 300km đường đèo dốc suốt 4 giờ đồng hồ.

Đây là cơ hội quý để quảng bá văn hóa và nông sản quê nhà đến đông đảo du khách thập phương. Ảnh: Ngọc Hưng.

Chị Ngân chia sẻ, ngoài tham gia thi diễn các tiết mục văn nghệ, đoàn mang đến phiên chợ những sản vật đặc trưng như dưa chuột của đồng bào Mông, thịt trâu gác bếp, mật ong núi đá cùng các mặt hàng thủ công truyền thống. Với chị Ngân và người dân Mường Lát, đây là cơ hội quý để quảng bá văn hóa và nông sản quê nhà đến đông đảo du khách thập phương.

Rượu cần là thức uống truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ hội và sự kiện trọng đại của đồng bào vùng cao. Ảnh: Ngọc Hưng.

Bên cạnh không gian mua bán và ẩm thực, khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng trở thành điểm hội tụ niềm vui chung. Những trò chơi, trò diễn dân gian quen thuộc như đánh đu, ném còn, nhảy sạp, khua luống, kéo co... được tổ chức liên tục.

Các gian hàng luôn thu hút du khách đến tham quan, mua bán. Ảnh: Ngọc Hưng.

Nhân dân và du khách không chỉ đứng xem mà trực tiếp hòa mình vào cuộc chơi cùng các đoàn nghệ nhân. Sự tương tác tự nhiên này tạo nên một sân chơi lành mạnh, giáo dục ý thức cộng đồng và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phiên chợ vùng cao ở kinh đô Lam Kinh, đưa văn hóa, sản vật đến với du khách, kích cầu du lịch. Ảnh: Ngọc Hưng.

Sự kết hợp giữa không gian di tích lịch sử Lam Kinh và sắc màu văn hóa vùng cao đã mang lại một trải nghiệm thực tế, gần gũi. Liên hoan không chỉ dừng lại ở một sự kiện hội hè, mà thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc bảo tồn di sản gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hóa.

Video phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa. Video: Ngọc Hưng.

Nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, các tướng sĩ và nhân dân có công lao đóng góp trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc của xứ Thanh. Sáng 2/10 (tức 22/8 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026, kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Đây là sự kiện văn hóa gắn với tuyên truyền quảng bá du lịch Thanh Hoá, hình ảnh Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, điểm tham quan, du lịch trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa đến với nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.