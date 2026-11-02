Lần đầu tiên qua đêm nhà bạn trai, hành động của mẹ anh khiến tôi bỏ về giữa đêm

Sau khi vợ chồng anh trai đường ai nấy đi, cô con gái nhỏ được để lại cho ông bà nội chăm sóc, còn bố bé phải đi làm xa nên ít có thời gian ở bên con. Vì thế, bố mẹ bạn trai tôi gần như dành phần lớn thời gian để nuôi nấng cháu gái. Mỗi lần nghe anh kể chuyện gia đình, tôi đều thấy thương đứa trẻ.

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Tôi không hề có ý kiến gì về việc bạn trai quan tâm đến cháu gái. Ngược lại, tôi còn cảm thấy anh là người sống tình cảm, biết thương người thân. Tôi cũng từng nghĩ nếu sau này kết hôn, tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với đứa trẻ, miễn là mọi chuyện được sắp xếp hợp lý và không ai phải chịu thiệt thòi.

Cho đến một ngày, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà chơi để gặp bố mẹ. Dù chưa chính thức bàn đến chuyện cưới xin, tôi vẫn xem đây là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi.

Hôm ấy, bố mẹ anh tiếp đón tôi khá niềm nở. Mẹ anh còn chuẩn bị đồ ăn, liên tục hỏi han công việc và cuộc sống của tôi. Thấy bà thân thiện như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.

Nhà bạn trai không rộng, chỉ có hai phòng ngủ. Một phòng là của bố mẹ anh, phòng còn lại là phòng riêng của anh. Vì vậy, khi trời đã muộn, anh nói tôi ngủ lại một đêm, sáng hôm sau anh sẽ đưa tôi về. Nhà tôi cách nhà anh khoảng 30 cây số, đi lại vào buổi tối cũng không thuận tiện nên ban đầu tôi đồng ý.

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Tôi biết việc ngủ chung phòng với bạn trai trong hoàn cảnh nhà không có phòng trống có thể khiến người khác có ý kiến, nhưng chúng tôi đã yêu nhau hơn một năm và anh cũng hứa sẽ giữ chừng mực. Hơn nữa, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ ngủ một đêm rồi sáng hôm sau trở về, không ngờ chuyện xảy ra sau đó lại khiến tôi không thể tiếp tục ở lại.

Khi tôi vừa chuẩn bị đi ngủ, mẹ anh bất ngờ dẫn cô cháu gái sang phòng, bảo bé ngủ cùng hai chúng tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên. Trước đó, tôi biết cô bé vẫn ngủ cùng ông bà nội, vậy tại sao tối nay bà lại đưa cháu sang phòng con trai mình? Tôi còn chưa kịp hỏi thì mẹ anh đã nói "Cho hai cô cháu sớm gần gũi, thân thiết nhau hơn".

Bạn trai cũng tỏ ra bất ngờ, sau đó đứng dậy kéo mẹ ra ngoài hành lang nói chuyện. Cánh cửa khép hờ, tôi không cố ý nghe lén nhưng vẫn nghe được những lời khiến mình sững sờ.

Hóa ra bà đồng ý cho con trai lấy vợ, nhưng trong suy nghĩ của bà, anh không nên sinh thêm con. Bà muốn anh kết hôn để có người bầu bạn, còn sau này tiếp tục chăm sóc cháu gái của anh trai.

Vì thế, bà mới cố tình đưa cháu sang ngủ cùng chúng tôi. Tôi nghe đến đó mà lòng rối bời.

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Khi bạn trai và mẹ quay lại, thấy tôi tỏ thái độ không vui, mẹ anh kiên quyết cho rằng cháu gái phải ngủ ở đó. Nếu chúng tôi không chấp nhận, bà sẽ tự sang ngủ.

Tôi không biết phải trả lời thế nào cũng không muốn khiến mọi người mất vui vì mình. Sau một lúc suy nghĩ, tôi lấy lý do có việc gia đình cần giải quyết, nói rằng mình phải về nhà ngay trong đêm.

Trên đường về, tôi vừa buồn vừa giận.

Sáng hôm sau, bạn trai gọi điện cho tôi. Anh nói muốn gặp mặt để giải thích mọi chuyện.

Anh thừa nhận bản thân và mẹ đã từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ cùng nhau nuôi cháu gái. Anh thương cô bé, cảm thấy con của anh trai đã chịu quá nhiều thiệt thòi nên không muốn bé phải chia sẻ tình cảm với một đứa em khác. Anh cũng mong tôi có thể yêu thương cô bé như con ruột, cùng anh chăm sóc và nuôi dạy bé nên người.

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Anh nói mình không có ý ép buộc tôi, chỉ hy vọng tôi hiểu cho hoàn cảnh của đứa trẻ. Theo anh, nếu hai người đã yêu nhau thật lòng thì việc có con hay không cũng không phải điều quá quan trọng. Một gia đình vẫn có thể hạnh phúc nếu vợ chồng cùng chăm sóc một đứa trẻ cần tình thương.

Tôi nghe xong không biết nên vui hay buồn và cũng không nói chuyện với anh kể từ hôm đó.

Tâm sự từ độc giả maivi...