Lần đầu tiên phát hiện dấu chân hóa thạch khủng long 120 triệu năm tuổi

Đây là lần đầu tiên dấu chân khủng long được tìm thấy tại địa phương này.

Theo kết quả khảo sát thực địa tại khu vực Phu Phra Bat, huyện Ban Phue, đoàn công tác gồm đại diện Cục Tài nguyên Khoáng sản, Công viên Quốc gia Phu Hin Chom That - Phu Phra Bat và Cục Mỹ thuật Thái Lan đã xác định 6 dấu chân này tạo thành một vệt di chuyển của loài khủng long theropod. Đây là nhóm khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân.

Các dấu chân được bảo tồn khá nguyên vẹn trong tầng đá sa thạch thuộc địa tầng Phu Phan, có niên đại từ đầu Kỷ Phấn trắng, cách đây khoảng 120 triệu năm. Mỗi dấu chân có 3 ngón nhọn, chiều dài khoảng 29 cm và rộng 26 cm.

Dựa trên những số đo này, các nhà nghiên cứu ước tính con khủng long cao khoảng 1,42 m tính đến hông và dài khoảng 6,3 m, tương đương với kích thước của loài Siamotyrannus isanensis từng được phát hiện trước đó tại Thái Lan.

Ảnh minh họa

Hiện tại, Cục Tài nguyên Khoáng sản Thái Lan cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai các biện pháp bảo vệ theo Điều 25 của Luật Bảo vệ Hóa thạch năm 2008.

Các đơn vị chức năng sẽ tiến hành khoanh vùng bảo vệ di chỉ nhằm hạn chế tác động tiêu cực từ hoạt động tham quan và ngăn chặn nguy cơ xói mòn. Cùng với đó, cơ quan này cũng lên kế hoạch phát triển khu vực trên thành một trung tâm nghiên cứu địa chất kết hợp với du lịch.

Việc phát hiện dấu chân hóa thạch tại Udon Thani không chỉ góp phần bổ sung thêm bằng chứng về sự hiện diện của khủng long tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, mà còn mở ra những tiềm năng mới cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch gắn liền với di sản địa chất của quốc gia này.