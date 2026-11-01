Lần đầu tiên NATO ký thỏa thuận đặc biệt với Ukraine về công nghệ quốc phòng

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Sergiy Boyev và đại diện Cơ quan Thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc phòng khu vực Bắc Đại Tây Dương (DIANA) của NATO đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác trong nghiên cứu phát triển, thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ đổi mới sáng tạo.

Theo Ukrinform ngày 1/11, thông tin trên được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đây là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này giữa DIANA và một quốc gia đối tác của NATO, đặt nền tảng cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Ukraine và Liên minh.

Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ: "Ukraine đã tích lũy được kinh nghiệm đặc biệt trong việc nhanh chóng phát triển, thử nghiệm và cải tiến công nghệ trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

Về phần mình, DIANA tạo điều kiện để Ukraine tiếp cận chuyên môn và cơ sở hạ tầng quốc phòng của NATO, giúp các công nghệ triển vọng chuyển từ ý tưởng sang ứng dụng thực tiễn”.

Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định: “Điều này sẽ giúp các nhà phát triển Ukraine hiểu sâu hơn về các tiêu chuẩn của Liên minh, mở ra những cơ hội mới để thử nghiệm các giải pháp của mình và góp phần tháo gỡ những rào cản đối với việc mở rộng quy mô ứng dụng".

Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh việc ký kết bản ghi nhớ sẽ mang lại nguồn tài chính bổ sung cho các dự án hợp tác giữa Ukraine và NATO.

Ngoài ra, bản ghi nhớ sẽ góp phần xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc phòng toàn diện, kết hợp việc lập danh mục, thử nghiệm và ứng dụng các giải pháp công nghệ với tăng cường hợp tác cùng NATO và các đối tác quốc tế khác.

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển danh mục công nghệ quốc phòng đổi mới sáng tạo, bao gồm các thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống tác chiến điện tử (EW), radar và phương tiện mặt đất không người lái (UGV).

Danh mục này sẽ tập hợp thông tin được chuẩn hóa và thống nhất về các giải pháp công nghệ hiện có và có triển vọng, mức độ sẵn sàng, kết quả thử nghiệm và khả năng ứng dụng. Đây sẽ là cơ sở để xác định các ưu tiên phát triển công nghệ, mua sắm và mở rộng quy mô triển khai.

Những lợi ích khác bao gồm tăng cường hợp tác với các cơ quan của NATO, trong đó có Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung NATO - Ukraine (JATEC) và DIANA, bảo đảm kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine và nhu cầu của các lực lượng quốc phòng nước này được tính đến khi xác định các ưu tiên công nghệ, chuẩn bị và công bố các cuộc thi đổi mới sáng tạo, hỗ trợ dự án và thử nghiệm giải pháp, kể cả trên lãnh thổ Ukraine.

Lợi ích còn có việc đồng bộ hóa danh mục công nghệ đổi mới sáng tạo của Ukraine với các quốc gia thành viên NATO và trao đổi thông tin nhằm nâng cao khả năng nắm bắt tình hình, xác định các nhu cầu chung, đồng thời lập kế hoạch tổ chức các cuộc thi, hoạt động thử nghiệm và ứng dụng công nghệ chung.

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết việc triển khai nhất quán những nhiệm vụ này sẽ tăng cường khả năng của Ukraine trong việc tác động đến quá trình xác định các ưu tiên đổi mới sáng tạo của NATO, đồng thời bảo đảm sự hỗ trợ của các đối tác phù hợp với nhu cầu của lực lượng quốc phòng Ukraine.

Việc đồng bộ hóa các danh mục công nghệ và cùng xác định những ưu tiên công nghệ sẽ tạo nền tảng cho việc nắm bắt tình hình một cách có hệ thống, lập kế hoạch dài hạn và dự báo xu hướng phát triển công nghệ quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nhắc lại rằng cơ quan này đang triển khai thực hiện Hiệp định về Quy chế Lực lượng của NATO (NATO SOFA). Văn kiện này quy định địa vị pháp lý của lực lượng vũ trang các quốc gia thành viên hiệp định khi hiện diện trên lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác, bao gồm các vấn đề nhập cảnh và xuất cảnh, thẩm quyền tài phán hình sự và kỷ luật, bồi thường thiệt hại, cũng như các quy định về hải quan và thuế.

Trước đó, theo Ukrinform, bà Jacqueline Borsboom, Giám đốc phụ trách Hỗ trợ Hoạt động của Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO, cho biết NATO sẽ cho phép Ukraine mua sắm vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự thông qua cơ quan mua sắm tập trung của Liên minh. Cơ chế này sẽ giúp Kiev tiếp cận các loại vũ khí cần thiết nhanh hơn và với chi phí thấp hơn.