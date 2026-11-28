Ảnh: SpaceX

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ có một dự án như vậy được cấp phép. FCC cho biết đã cấp phép cho SpaceX triển khai tới 1 triệu vệ tinh cho mục đích nêu trên.

“Quyết định này mở ra một lĩnh vực mới đầy táo bạo cho các hạ tầng điện toán cần thiết để thúc đẩy vị thế lãnh đạo và sự tăng trưởng của Mỹ”, Chủ tịch FCC Brendan Carr nhấn mạnh.

Các trung tâm dữ liệu đang được mở ra ngày càng nhiều trên khắp nước Mỹ, kéo theo nhu cầu đảm bảo nguồn điện khổng lồ để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, SpaceX cho biết, “các vệ tinh sẽ tạo ra bước đột phá về hiệu quả chi phí và năng lượng” nhờ “khai thác trực tiếp nguồn năng lượng Mặt trời gần như liên tục”.

Sau thông báo của FCC, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk viết trên mạng xã hội: “Rất cảm kích. Đây sẽ là một nguồn lực lớn đối với nước Mỹ và thế giới”.

Theo NHK