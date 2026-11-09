Lần đầu tiên, một cơ sở sản xuất bị cắt điện do vi phạm ô nhiễm môi trường

Nhân viên Công ty Điện lực Bình Chánh tháo trạm biến áp cung cấp điện sản xuất cho Công ty nhựa Thiệu Nguyễn. Ảnh: UBND Tân Vĩnh Lộc

UBND xã Tân Vĩnh Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin về việc phối hợp với Công ty Điện lực Bình Chánh thu hồi trạm biến áp tại một cơ sở vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh triển khai biện pháp cắt điện đối với cơ sở sản xuất gây ô nhiễm theo quy định mới.

Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH nhựa Thiệu Nguyễn chưa thực hiện đăng ký môi trường, không có hồ sơ phòng cháy, chữa cháy, xả nước thải trực tiếp ra môi trường từ công đoạn xay rửa phế liệu; đồng thời, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 14 tấn chất thải rắn.

Mặc dù UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 73 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả, nhưng đến ngày 4/11, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động và đổ thải trái phép. Trước tình trạng tái phạm, ngày 5/11, chính quyền địa phương phối hợp với ngành điện thu hồi trạm biến áp tại cơ sở.

Chủ sử dụng khu đất được yêu cầu thu gom toàn bộ rác thải, khôi phục hiện trạng ban đầu và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, không để tái diễn hành vi vi phạm.

Bãi tập kết rác của Công ty nhựa Thiệu Nguyễn, xã Tân Vĩnh Lộc. Ảnh: UBND Tân Vĩnh Lộc

Đây là trường hợp đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp này sau khi Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND tháng 9/2026 của HĐND thành phố hiệu lực từ ngày 1/10. Nghị quyết được ban hành để triển khai Luật Phát triển đô thị, cho phép ngừng cấp điện, nước đối với công trình, cơ sở vi phạm quy định về xây dựng, phòng cháy chữa cháy và môi trường.

Theo lãnh đạo UBND Tân Vĩnh Lộc, doanh nghiệp còn vi phạm quy định về mua bán điện, chưa bảo đảm pháp lý đất đai và đăng ký kinh doanh không đúng địa điểm hoạt động. Người dân cũng nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm từ cơ sở này.

Trước tình trạng vi phạm kéo dài, xã vận dụng quy định mới để phối hợp ngành điện tiến hành cưỡng chế đối với cơ sở. Biện pháp chỉ áp dụng với nguồn điện sản xuất, không ảnh hưởng đến điện sinh hoạt.

Theo quy định mới, không chỉ doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm, Chủ tịch UBND cấp xã có thể quyết định ngừng cấp điện, nước đối với các công trình xây dựng sai phép, cơ sở kinh doanh không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và những công trình thuộc diện phải di dời khẩn cấp theo quy định.