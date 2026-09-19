Lần đầu tiên một Bộ trưởng của Triều Tiên đến Nhật Bản sau 8 năm

Bộ trưởng Thể thao Triều Tiên Kim Il Guk đã đến Nhật Bản hôm 17-9. Ảnh: NHK

Hôm 17-9, máy bay chở ông Kim Il Guk đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Chubu Centrair ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản. Khi đến nơi, ông Kim Il Guk bắt tay các quan chức của Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản. Khoảng 80 người, trong đó có sinh viên Đại học Triều Tiên, đã đón ông tại lối ra của sân bay.

Trước đó, ông Kim Il Guk từng đến Nhật Bản vào tháng 11-2018 với tư cách Chủ tịch Ủy ban Olympic Triều Tiên để tham dự một cuộc họp với các thành viên ủy ban Olympic các nước khác.

Về nguyên tắc, Nhật Bản không cho phép công dân Triều Tiên nhập cảnh. Đây là một phần trong các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, vận động viên và những người tham gia các giải đấu quốc tế được áp dụng ngoại lệ.

Triều Tiên dự kiến cử đoàn thể thao lớn nhất từ trước đến nay tới Nhật Bản để tham dự Đại hội Thể thao châu Á, với khoảng 180 người. Theo truyền thông, các vận động viên đã đến Nhật Bản thành nhiều nhóm kể từ ngày 11-9. Triều Tiên sẽ tranh tài ở 15 môn thể thao tại đại hội lần này.

Theo NHK