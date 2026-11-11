Lần đầu tiên Malaysia có gian hàng tại Triển lãm Quốc tế thực phẩm Việt Nam

Các đại biểu cắt băng khai mạc tại Khu gian hàng Malaysia tại Vietnam FoodExpo 2026. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026), với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, lần đầu tiên khu gian hàng Malaysia góp mặt tại sự kiện với chủ đề “Taste of Malaysia” (hương vị Malaysia); đồng thời có khu gian hàng riêng của bang Penang (Malaysia).

Theo Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Malaysia Phùng Văn Thành, Khu gian hàng Malaysia có quy mô 6 gian hàng, trong đó doanh nghiệp My Haiz mang đến các sản phẩm về bánh bích quy và đồ uống; Jupiter Food với nhiều loại sản phẩm thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh.

Botany Food giới thiệu các sản phẩm thực phẩm dành cho bữa sáng; Asia Big Power với các sản phẩm đồ uống; Munif Hijaz với các sản phẩm đồ uống từ trái cây tươi; QL Foods với các sản phẩm thực phẩm chế biến và snacks làm từ nguyên liệu cá và các loại hải sản.

Tại gian hàng địa phương Penang, các doanh nghiệp của bang góp mặt như Vietpresso (M) Sdn. Bhd; Nisa Li Empire; Easy Paint Global; Asmad Global Ventures; Nab Food Industries Sdn. Bhd; Pak Ali Food Industries Sdn. Bhd; Lee Murtabak Enterprise; Agro Asia & Agroking; Alzara Foods Snd. Bhd.

“Sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp Malaysia tại triển lãm cho thấy Việt Nam đã tạo dựng được vị thế và vai trò lớn trong giao thương quốc tế. Với doanh nghiệp Malaysia, Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng để tìm kiếm cơ hội hợp tác,” ông Phùng Văn Thành chia sẻ với Mekong ASEAN.

Khu gian hàng Penang Pavillion tại Vietnam FoodExpo 2026. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Nói thêm về mục tiêu của doanh nghiệp Malaysia trong lần tham dự này, ông Thành cho biết, các doanh nghiệp mong muốn giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa của Malaysia tới người tiêu dùng, các nhà mua hàng Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp quốc gia Đông Nam Á này kỳ vọng sẽ gặt hái được những cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, đồ uống theo tiêu chuẩn, phù hợp với cộng đồng người Hồi giáo, không chỉ ở Malaysia mà còn ở các quốc gia Hồi giáo khác.

Đối với người tiêu dùng Malaysia nói chung và cộng đồng người Hồi giáo nói riêng, các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam đã được công nhận và ngày càng được ưa chuộng.

Mặt khác, Malaysia đang đặt mục tiêu đưa quốc gia này trở thành Trung tâm thương mại thế giới, đặc biệt là Trung tâm thương mại hồi giáo thế giới.

Do đó, Malaysia xác định cần hợp tác, kết nối với những nước có nền sản xuất ổn định, có tiềm năng, tiềm lực, uy tín và phù hợp với chiến lược của đất nước này. Theo ông Thành, với mục tiêu này, Việt Nam được đánh giá là lựa chọn và điểm đến phù hợp.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Malaysia tham gia cắt băng khai mạc gian hàng của Việt Nam và mời doanh nghiệp mua hàng của Malaysia thăm quan các gian hàng tại sự kiện. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Cùng với doanh nghiệp tham gia gian hàng, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu của Malaysia cũng đến Vietnam FoodExpo 2026 với hy vọng tìm kiếm những sản phẩm phù hợp cho thị trường Malaysia và cộng đồng người Hồi giáo.

Nhằm tạo thêm cơ hội kết nối cho doanh nghiệp, chiều 12/11 tới, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia sẽ phối hợp tổ chức "Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia". Theo ghi nhận từ phía Thương vụ, đến hiện tại nhiều doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam đã đăng ký tham gia sự kiện.

“Thương vụ hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu cho sự chia sẻ, thấu hiểu và tiến tới kết nối, hợp tác bền chặt cho doanh nghiệp hai nước,” Tham tán thương mại Phùng Văn Thành kỳ vọng.