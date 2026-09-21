Lần đầu tiên Lâm Đồng xử phạt 5 tài xế lái xe liên tục hơn 7 giờ

Ngày 21/9, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình để kiểm tra hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng phát hiện 5 tài xế xe khách của nhà xe V.T.P hoạt động trên tuyến Lâm Đồng - TP Hồ Chí Minh, có thời gian lái xe liên tục trên 7 giờ, vượt xa giới hạn 4 giờ theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, tài xế H.V.T điều khiển xe khách biển số 50H-80x.xx từ Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh đến xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng với thời gian lái xe liên tục 7 giờ 52 phút.

CSGT xử lý trường hợp vi phạm ghi nhận trên hệ thống dữ liệu giám sát hành trình (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng)

Các tài xế được mời làm việc và lập biên bản về hành vi điều khiển xe ô tô liên tục quá thời gian quy định.

Theo đó, nhà xe bị xử phạt 50 triệu đồng; 5 tài xế mỗi người bị phạt 4 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tổng số tiền xử phạt là 70 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng khai thác dữ liệu giám sát hành trình để phát hiện, xử lý hành vi lái xe liên tục quá thời gian quy định.

Khoản 15 Điều 7 Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy định: “Thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động”. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe ô tô liên tục quá thời gian quy định bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với chủ phương tiện giao xe hoặc để người làm công điều khiển xe vi phạm quy định này, mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Trường hợp chủ phương tiện trực tiếp điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.