Lần đầu tiên Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Trung thu 'Hải trình Ánh trăng'

Phối cảnh không gian đêm Trung thu “Hải trình ánh trăng” ở Khánh Hòa. (Nguồn: Ban Tổ chức)

Lần đầu tiên tại Khánh Hòa, một lễ hội Trung thu quy mô lớn, giàu tính trải nghiệm và đậm chất đại dương được thiết kế riêng dành cho trẻ em, cộng đồng người dân cùng du khách thập phương. Sự kiện kết nối những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu Việt Nam với câu chuyện về vùng đất Khánh Hòa, mang đến một điểm nhấn văn hóa - du lịch độc đáo bên bờ biển Nha Trang.

Ấn tượng không gian hội tụ: Những Mascot khổng lồ cao trên 4m “bước ra” từ Hải trình Tứ Vịnh

Tâm điểm của lễ hội là dàn mascot khổng lồ cao trên 4m mô phỏng các sinh vật biển thuộc “Hải trình Tứ Vịnh”. Mỗi linh vật mang một ý nghĩa riêng gắn liền với các vùng biển Khánh Hòa. Chim Yến đóng vai trò dẫn đường.

Cá Heo và Cá Mao Tiên đại diện cho sự năng động của Nha Trang. Rùa Biển tượng trưng cho sự bền bỉ của Cam Ranh. Cá Voi thể hiện khát vọng vươn xa từ Vân Phong, trong khi Cá Ngựa Biển tái hiện vẻ đẹp nguyên sơ của Vĩnh Hy.

Không gian này vừa phục vụ nhu cầu thưởng thức, chụp ảnh của du khách, vừa là mô hình giáo dục trực quan giúp thiếu nhi nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển.

Rùa biển tượng trưng cho sự bền bỉ của Cam Ranh. (Nguồn: Ban Tổ chức)

“Biển ánh sáng” từ hàng nghìn chiếc lồng đèn và chuỗi hoạt động trải nghiệm dân gian

Đến với đêm hội, thiếu nhi và gia đình được khuyến khích mang theo những chiếc lồng đèn nhỏ nhắn chứa đựng ước mơ của mình. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị sẵn lồng đèn để tặng cho người dân và du khách. Khoảnh khắc hàng nghìn ngọn đèn cùng thắp sáng bên bờ biển Nha Trang sẽ tạo nên một “biển ánh sáng” lung linh, kết nối cộng đồng dưới cùng một vầng trăng rằm.

Song song đó, lễ hội mang đến nhiều không gian trải nghiệm tương tác văn hóa hấp dẫn với các gian hàng workshop sáng tạo và không gian trò chơi dân gian, nghệ thuật, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, thưởng thức bài chòi, gặp gỡ nhân vật tuồng, múa hát cùng chị Hằng, chú Cuội và đón đoàn múa Lân - Sư - Rồng rộn ràng.

Biểu tượng đẹp nhất của lễ hội, vì thế, không được dựng trên sân khấu mà được tạo nên bởi chính những đứa trẻ và gia đình có mặt trong đêm hội. “Hải trình Ánh Trăng” không chỉ là hình ảnh của một đêm Trung thu rực rỡ, mà còn là hình ảnh một thành phố bên biển, dưới cùng một vầng trăng, được thắp sáng bởi những điều ước của trẻ thơ.

Hình ảnh cá mao tiên tại đêm Trung thu “Hải trình ánh trăng”. (Nguồn: Ban Tổ chức)

Mở rộng không gian Lễ hội tại Quảng trường 16/4 (Phường Đông Hải)

Cùng với không khí Lễ hội Trung thu tại Quảng trường 2 tháng 4, Ban Tổ chức cũng sẽ mở rộng chương trình Hải trình Ánh trăng tại Quảng trường 16 tháng 4 tại Phường Đông Hải.

Tại đây, người dân và trẻ em địa phương sẽ được hòa mình vào: gian hàng trang trí lồng đèn và chương trình biểu diễn nghệ thuật, múa lân đặc sắc.

Cá Ngựa Biển tái hiện vẻ đẹp nguyên sơ của Vĩnh Hy. (Nguồn: Ban Tổ chức)

Lan tỏa tinh thần sẻ chia: “Trăng gửi ước mơ”

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện vui chơi, “Hải trình Ánh trăng” còn là hành trình của sự sẻ chia và nhân ái. Thông qua hoạt động “Trăng gửi ước mơ”, Ban Tổ chức sẽ trao tặng hàng ngàn tập vở đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ tại các xã đảo trên địa bàn tỉnh, góp phần tiếp sức cho các em bước vào năm học mới.

Với sự kết hợp giữa nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, không gian biển đặc trưng và các hoạt động cộng đồng, “Hải trình ánh trăng” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch mới của Khánh Hòa, mang đến cho thiếu nhi, người dân và du khách một mùa Trung thu giàu trải nghiệm, đậm sắc màu phố biển.

Du lịch Khánh Hòa đứng trước cơ hội lớn

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 8 tháng năm 2026, Khánh Hòa ước đón hơn 18 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 6,3 triệu lượt, tăng hơn 67,9%. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 60.893,1 tỷ đồng, tăng gần 19,2%. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 65,43%.

Không chỉ tăng trưởng về lượng khách, sức hút của điểm đến còn được thể hiện qua các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn.

Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch biển, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện hàng đầu cả nước. (Nguồn: LetsfFlyTrave)

Festival Biển Khánh Hòa 2026, tổ chức trong tháng 7, đã thu hút khoảng 787.500 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 3 ngày; tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng; công suất phòng toàn tỉnh vượt 85%, riêng nhiều khách sạn khu vực trung tâm Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng 4-5 sao đạt trên 90%.

Những con số trên cho thấy, Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch biển, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện hàng đầu của cả nước.

Đầu năm 2026, tỉnh Khánh Hòa ban hành Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 với mục tiêu nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước củng cố vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á với thương hiệu dễ nhận diện và hệ sinh thái du lịch thống nhất.

Trong đó, định hướng đưa du lịch văn hóa trở thành một dòng sản phẩm chủ đạo, tăng thêm sức hút cho du lịch Khánh Hòa bên cạnh thế mạnh du lịch nghỉ dưỡng.