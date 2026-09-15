Lần đầu tiên Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Trung thu 'Hải trình Ánh trăng'

Lễ hội Trung thu “Hải trình Ánh trăng”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đúng vào đêm rằm tháng Tám (25/9), tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang.

Hoạt động nhằm mang đến một không gian văn hóa ý nghĩa cho thiếu nhi, người dân địa phương và du khách.

Đây là lần đầu tiên tại Khánh Hòa, một lễ hội Trung thu quy mô lớn, giàu tính trải nghiệm và đậm chất đại dương được thiết kế riêng dành cho trẻ em, cộng đồng người dân cùng du khách thập phương.

Lễ hội Trung thu “Hải trình Ánh trăng”, được tổ chức đúng vào đêm rằm tháng Tám (25/9), tại Quảng trường 2 tháng 4, Nha Trang.

Sự kiện kết nối những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu Việt Nam với câu chuyện về vùng đất Khánh Hòa, mang đến một điểm nhấn văn hóa - du lịch độc đáo bên bờ biển Nha Trang.

Ấn tượng không gian hội tụ

Điểm nhấn thị giác đặc biệt và chưa từng có tại Quảng trường 2 tháng 4 là sự xuất hiện của các Mascot khổng lồ với chiều cao ấn tượng trên 4m.

Đây là những hình ảnh đại diện sinh động cho các sinh vật biển quý giá, trong đó chim Yến- người bạn dẫn đường, kết nối hành trình Tứ Vịnh (4 vịnh biển nổi tiếng của Khánh Hòa và cả nước: Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và Vĩnh Hy); cá Heo và cá Mao Tiên mang theo sức sống tươi trẻ và niềm vui năng động của Nha Trang;

Rùa Biển gợi nhắc sự bình yên, bền bỉ và trường tồn của Cam Ranh.

Tại Lễ hội Trung thu có sự xuất hiện của các Mascot khổng lồ với chiều cao ấn tượng trên 4m.

Cá Voi- biểu tượng cho sức mạnh đại dương rộng mở và khát vọng vươn xa từ Vân Phong.

Cá Ngựa Biển kể câu chuyện về vẻ đẹp kỳ diệu của hệ sinh thái nguyên sơ Vĩnh Hy.

Không gian Mascot khổng lồ không chỉ tạo điểm check-in độc đáo thu hút đông đảo du khách, mà còn là phương thức giáo dục trực quan sinh động, giúp các em thiếu nhi tiếp cận, khám phá thế giới sinh vật biển và nuôi dưỡng tình yêu đối với đại dương quê hương.

“Biển ánh sáng” từ hàng nghìn chiếc lồng đèn!

Đến với đêm hội, thiếu nhi và gia đình được khuyến khích mang theo những chiếc lồng đèn nhỏ nhắn chứa đựng ước mơ của mình.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị sẵn lồng đèn dành tặng cho người dân và du khách. Khoảnh khắc hàng nghìn ngọn đèn cùng thắp sáng bên bờ biển Nha Trang sẽ tạo nên một “biển ánh sáng” lung linh, kết nối cộng đồng dưới cùng một vầng trăng rằm.

Song song đó, lễ hội mang đến nhiều không gian trải nghiệm tương tác văn hóa hấp dẫn với các gian hàng workshop sáng tạo và không gian trò chơi dân gian, nghệ thuật, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, thưởng thức bài chòi, gặp gỡ nhân vật tuồng, múa hát cùng chị Hằng, chú Cuội và đón đoàn múa Lân - Sư - Rồng rộn ràng.

Biểu tượng đẹp nhất của lễ hội, vì thế, không được dựng nên trên sân khấu mà được tạo nên bởi chính những đứa trẻ và gia đình có mặt trong đêm hội.

Hình ảnh chim Yến- người bạn dẫn đường, kết nối hành trình Tứ Vịnh.

“Hải trình Ánh Trăng” không chỉ là hình ảnh của một đêm Trung thu rực rỡ, mà là hình ảnh một thành phố bên biển, dưới cùng một vầng trăng, được thắp sáng bởi những điều ước của trẻ thơ.

Cùng với không khí Lễ hội Trung thu tại Quảng trường 2 tháng 4, Nha Trang, Ban Tổ chức cũng sẽ mở rộng chương trình Hải trình Ánh trăng tại Quảng trường 16 tháng 4 tại phường Đông Hải (TP Phan Rang cũ). Tại đây, người dân và trẻ em địa phương sẽ được hòa mình vào: gian hàng thi trang trí lồng đèn và chương trình biểu diễn nghệ thuật, múa lân đặc sắc.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia: “Trăng gửi ước mơ”

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện vui chơi, “Hải trình Ánh trăng” còn là hành trình của sự sẻ chia và nhân ái.

Thông qua hoạt động “Trăng gửi ước mơ”, Ban Tổ chức sẽ trao tặng hàng ngàn tập vở đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ tại các xã đảo trên địa bàn tỉnh, góp phần tiếp sức cho các em bước vào năm học mới.

Hình ảnh các Mascot đại diện cho 4 vịnh biển nổi tiếng của Khánh Hòa tại Lễ hội Trung thu; Nguồn: Sở VHTTDL Khánh Hòa: