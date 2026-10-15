Lần đầu tiên, hiến tạng được thực hiện tại Gia Lai

Thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, người phụ nữ hiến tạng tên là Phạm Thị A.T (SN 2004, đang là một giáo viên dạy Tiếng Anh).

Các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City để thực hiện phẫu thuật.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai là đơn vị y tế đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương tiếp nhận, thực hiện các quy trình chuyên môn liên quan đến sự kiện đặc biệt này. (Ảnh: BV HVGL).

Các chuyên gia, bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá chức năng các tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối tạng; duy trì hồi sức người hiến nhằm bảo đảm tối đa chất lượng các tạng được trao tặng.

Được biết, đây là một sự kiện rất đặc biệt, lần đầu tiên được thực hiện tại Gia Lai, đánh dấu một dấu mốc quan trọng đối với ngành Y tế địa phương trong hoạt động hiến, lấy và ghép mô, tạng; đồng thời góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp của việc hiến tạng cứu người.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia đến từ nhiều cơ sở y tế lớn trong cả nước tổ chức thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại một bệnh viện tư nhân trong cả nước, thực hiện đầy đủ chuỗi quy trình từ phát hiện người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết não, giải thích ý nghĩa hiến tạng đến tổ chức lấy và điều phối tạng ngay tại chính bệnh viện.

Hiến tạng của con, mong mang lại sự sống cho người khác

Trước đó, ngày 10/10, chị A.T được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông trong tình trạng tổn thương nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ Bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực với nỗ lực cao nhất để cứu sống người bệnh.

Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, người bệnh được các bác sĩ đánh giá và thực hiện quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.

Tại đây, cán bộ y tế của bệnh viện đã tư vấn, giải thích cặn kẽ, đầy đủ về khả năng không thể cứu chữa đối với người chết não và những lợi ích của việc hiến mô, bộ phận cơ thể ở người cho chết não để cha mẹ của bệnh nhân là ông Phạm Bá Ư. và bà Ngô Thị B.P (cùng trú tại TDP1, xã Đăk Pơ, Gia Lai) hiểu.

Ông Phạm Văn Học - Chủ tịch HĐTV - Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (bên trái) trò chuyện, nắm bắt tâm lý và động viên ông Phạm Bá Ư.

Từ đó, 2 ông bà đã xin tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể của con gái mình vì sự phát triển nền Y học nước nhà, nhằm giúp đỡ những người không may mắc các bệnh hiểm nghèo và với tinh thần nhân đạo, chữa bệnh cứu người. Những bộ phận được hiến, bệnh viện được phép sử dụng để ghép cho người bệnh, để mang lại sự sống cho họ.

Cha mẹ người hiến cũng cam kết không có đòi hỏi bất kỳ yêu cầu gì liên quan đến tiền bạc, cũng như không thắc mắc khiếu kiện bệnh viện và cá nhân nào trong việc thực hiện lấy và ghép tạng.

“Chúng tôi đồng ý cho phép Bệnh viện sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan đến việc hiến mô, bộ phận cơ thể của con gái chúng tôi lên phương tiện truyền thông nhằm mục lan tỏa giá trị nhân văn và phục vụ lợi ích cộng đồng”, trích một phần trong đơn của cha mẹ người hiến tạng gửi đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.