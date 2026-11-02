Lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia diễn tập chiến tranh không gian

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập trên sa bàn nhằm tăng cường năng lực tác chiến chung trong lĩnh vực vũ trụ.

Trụ sở lực lượng gác không gian của quân đội Mỹ. Ảnh: CNN

Theo Không quân Hàn Quốc, lực lượng này dự kiến tham gia cuộc diễn tập trên từ ngày 2-6/11 (theo giờ địa phương) tại bang Florida (Mỹ) cùng với Hà Lan, Thụy Điển, Ba Lan, Brazil và Mỹ.

“Partner to Win” là cuộc diễn tập mới được lực lượng Không gian Mỹ triển khai trong năm nay, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến trong các nhiệm vụ không gian chung và tăng cường phối hợp với các nước đối tác trong việc thiết lập chính sách và chiến lược liên quan.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập này, phái đoàn các nước tham gia thảo luận về các biện pháp hợp tác và ứng phó nhằm xử lý các tình huống khủng hoảng phức tạp giả định trong không gian.

Thông qua cuộc diễn tập trên, Không quân Hàn Quốc sẽ tìm cách mở rộng phạm vi hợp tác với các đồng minh trong lĩnh vực không gian, đồng thời tạo vị thế trong việc dẫn dắt các nhiệm vụ không gian chung đa quốc gia trong tương lai.