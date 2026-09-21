Lần đầu tiên Hà Nội đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Ngày 21/9, tại Đại học Phenikaa, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì họp báo cung cấp thông tin về việc Hà Nội đăng cai tổ chức Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 5/10 tại Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng Ban tổ chức kỳ thi, IOAA 2026 được UBND TP Hà Nội chỉ đạo, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan; Sở GD&ĐT Hà Nội là cơ quan chủ trì phối hợp cùng các sở, ban, ngành, Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành của kỳ thi.

IOAA 2026 là sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn; đồng thời mở rộng giao lưu học thuật, trao đổi khoa học và hợp tác quốc tế.

Việc đăng cai kỳ thi phù hợp với định hướng phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh Hà Nội, thành phố vì hòa bình, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và mến khách tới bạn bè quốc tế.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

"Thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND TP Hà Nội và ý kiến thống nhất của các Bộ liên quan, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với Đại học Phenikaa và các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án tổ chức kỳ thi. Dù là lần đầu tiên đăng cai một kỳ thi Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn như IOAA, TP Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp đã thể hiện sự chủ động, bài bản và chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn chuẩn bị ban đầu.

IOAA 2026 đón tiếp 490 đại biểu quốc tế. Trong đó, 5 thành viên Hội đồng IOAA quốc tế và 485 người tham dự (gồm 320 thí sinh, 124 lãnh đội, 37 quan sát viên và 4 khách mời). Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, hỗ trợ các đoàn thực hiện thủ tục thị thực, nhập cảnh thuận lợi, đúng quy định. Đồng thời, các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin, y tế, an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống đột xuất cũng được triển khai đồng bộ", Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ.

Phó Giám đốc Đại học Phenikaa Phạm Thành Huy chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Thông tin thêm về kỳ thi, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa Phạm Thành Huy cho biết, chương trình chuyên môn của kỳ thi gồm thi lý thuyết, thi phân tích dữ liệu, thi quan sát và thi đồng đội. Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh; trưởng đoàn thực hiện việc dịch đề theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA.

Kết quả, huy chương, giải thưởng và giấy chứng nhận được Hội đồng quốc tế và Ban Giám khảo xem xét, phê duyệt theo Điều lệ IOAA. Năm nay, có 320 thí sinh dự thi, cơ cấu giải thưởng dự kiến sẽ có 60% thí sinh đạt giải (gồm huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng, Bằng khen và các giải thưởng đặc biệt). Việt Nam dự kiến tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh được tuyển chọn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh các phần thi, Ban Tổ chức bố trí chương trình giao lưu văn hóa và tham quan những di sản, danh thắng tiêu biểu của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng, giúp bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc về truyền thống hiếu học và nét đẹp văn hóa ngàn năm văn hiến của Hà Nội.

Theo chương trình, lễ khai mạc kỳ thi sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 26/9 tại Đại học Phenikaa. Các phần thi và hoạt động giao lưu sẽ được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 3/10. Lễ Bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào lúc 15h00 ngày 4/10 tại Đại học Phenikaa.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 2007 tại Chiang Mai, Thái Lan. Kỳ thi IOAA 2026 tại Hà Nội đánh dấu bước phát triển về quy mô khi quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm 67 đội (65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam) với 320 thí sinh chính thức tranh tài, tăng gần 100 thí sinh. So với các năm trước, điểm khác biệt của IOAA 2026 không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở việc sử dụng các thiết bị và hạ tầng chuyên môn như kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3 và Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16 m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380, phần mềm SkyExplorer; phần mềm chấm thi Olympify. Sau lễ khai mạc, thí sinh phải bàn giao điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị liên lạc không dây khác cho trưởng đoàn; việc quản lý, sử dụng thiết bị trong thời gian thi thực hiện theo quy định của IOAA và hướng dẫn của Ban Tổ chức.