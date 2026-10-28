Lần đầu tiên giám khảo đồng thuận tuyệt đối, GSMA trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 cho Việt Nam

Sự đồng thuận tuyệt đối từ quốc tế

​Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ của GSMA là giải thưởng uy tín toàn cầu, được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia quốc tế khắt khe, trong đó có đại diện Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Giải thưởng nhằm tôn vinh năng lực lãnh đạo chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái số.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính thay mặt Chính phủ nhận giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA, do ông Julian Gorman trao trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Số quốc tế 2026, tại Quảng Ninh, ngày 28/10 - Ảnh: KHCN.

​Phát biểu tại lễ trao giải, ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng, hội đồng giám khảo đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong quyết định trao giải cho Việt Nam. Đây không chỉ là thời khắc tôn vinh một thành tựu quốc gia, mà còn là cơ hội để nhìn về phía trước, hướng tới những đóng góp mà Việt Nam có thể tạo dựng nhằm định hình tương lai của ngành công nghiệp toàn cầu".

​Đại diện GSMA khẳng định, Việt Nam được vinh danh không phải vì một dự án hay một công nghệ đơn lẻ. Thành quả này đến từ phương thức tiếp cận chiến lược: kết nối khát vọng quốc gia với định hướng chính sách, năng lực thực thi sắc bén và quan hệ hợp tác chặt chẽ cùng ngành công nghiệp viễn thông.

​Ba "trụ cột" định hình tầm nhìn số

​Đánh giá chi tiết về hồ sơ của Việt Nam, GSMA chỉ ra 3 yếu tố cốt lõi mang lại chiến thắng thuyết phục.

​Thứ nhất, tư duy coi kết nối viễn thông là "hạ tầng kinh tế". Điều này được thể hiện rõ nét qua định hướng mở rộng băng rộng và thúc đẩy mạng 5G. Những nền tảng hạ tầng này không chỉ phục vụ liên lạc, mà được kỳ vọng là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công và tăng sức cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế.

​Thứ hai, năng lực chuyển hóa chiến lược thành thực tiễn. GSMA đánh giá cao các chính sách về tần số vô tuyến và cơ chế hỗ trợ đầu tư mạng lưới tại Việt Nam. Sự phát triển của kinh tế số không chỉ cần những mục tiêu trên giấy, mà đòi hỏi những cơ chế minh bạch, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm rót vốn đầu tư dài hạn.

​Thứ ba, định hướng phát triển "lấy con người làm trung tâm". Sự tiến bộ không chỉ đo đếm bằng những trạm phát sóng hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thụ hưởng của người dân.

Các sáng kiến phát triển kỹ năng số cộng đồng tại Việt Nam đã chứng minh cơ hội thực tế mà người dân có thể tiếp cận, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

​Từ người tiếp nhận đến vị thế "đồng kiến tạo"

​Từ nền tảng vững chắc này, đại diện GSMA tin tưởng Việt Nam có đủ năng lực để tham gia sâu hơn vào quá trình định hình ngành viễn thông toàn cầu.

​Ông Julian Gorman khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục duy trì các chính sách thúc đẩy đầu tư dài hạn, nhanh chóng chuyển đổi hạ tầng kết nối tiên tiến thành năng lực công nghiệp mới.

Cùng với đó, bài toán tăng cường an ninh mạng, xây dựng niềm tin số và trang bị kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho người dân cần được ưu tiên hàng đầu.

​Về cơ hội hợp tác quốc tế, GSMA cho rằng thời điểm hiện tại mở ra cơ hội lớn để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chính sách ra toàn cầu. Đội ngũ kỹ sư, doanh nghiệp và các nhà đổi mới sáng tạo Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia sâu vào việc xây dựng tiêu chuẩn công nghệ quốc tế, phát triển các giải pháp có khả năng xuất khẩu và ứng dụng tại nhiều quốc gia khác.

​"Cơ hội ở đây không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thế hệ công nghệ tiếp theo, mà là tham gia vào việc cùng kiến tạo nên nó", Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA nhấn mạnh sau khi dừng bài phát biểu của mình.