Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại giải đã ghi nhận 16 đội ô-tô đăng ký tham dự, trong đó có 11 đội quốc tế và 5 đội Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 2-12, các đoàn đua quốc tế đến Quảng Trị, thực hiện thủ tục thông quan; này 3-12 dành cho việc tập kết xe thi đấu, phương tiện hậu cần và các thiết bị phục vụ giải; ngày 4-12, các đội bước vào những công đoạn chuẩn bị trước khi tranh tài, gồm kiểm tra kỹ thuật phương tiện (Scrutineering), khảo sát đường đua (Recce), họp phổ biến quy định an toàn (Briefing) và lễ xuất phát.Hai ngày tranh tài diễn ra vào 5 và 6-12.